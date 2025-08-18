Close Menu
Trending
lunedì 18 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

Cs. n.381 Marina di Ragusa celebra il Mediterraneo con la prima edizione di Marina Cous Cous + grafica

By Nessun commento3 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Ufficio Stampa
Comunicato n.381
Marina di Ragusa celebra il Mediterraneo con la
prima edizione di Marina Cous CousTre giorni per assaporare, conoscere e condividere culture differenti intorno al cous cous, simbolo millenario di incontro tra popoli. Da venerdì 18 a domenica 20 agosto, il lungomare Andrea Doria, nell’area della Rotonda, ospita Marina Cous Cous, la prima edizione di un evento che trasforma il Borgo marinaro in un grande crocevia del Mediterraneo.
Un viaggio sensoriale nel piatto che racconta una storia: il cous cous, profondamente radicato in Sicilia e diffuso nel Nord Africa, diventa protagonista assoluto di una kermesse che unisce sapori, spettacolo e cultura. L’iniziativa, nata dall’associazione Sicilia Event con la direzione artistica di Marco Guastella e il patrocinio del Comune di Ragusa, è realizzata in collaborazione con Pro Loco Mazzarelli e Liolà. A guidare il fronte gastronomico sarà Barbara Conti, food art director, insieme a un team di chef e food blogger pronti a mostrare le infinite declinazioni di questo piatto.
Il programma propone cooking show e degustazioni che spaziano dalle ricette storiche a proposte creative: dal Couscous del Re Salomone, vegetariano e dalle origini remote, al Couscous dei Nobili a base di pesce, fino al tradizionale Couscous del matrimonio tunisino, arricchito da carne e spezie. Novità gustose come gli arancini di cous cous completano un percorso che mette in luce come, da un singolo ingrediente, possano nascere mondi diversi.
Le degustazioni sugli stand saranno curate dall’associazione interculturale Uniti senza Frontiere. Per i più piccoli, laboratori sensoriali guidati da Fethia Bouhajeb esploreranno il cous cous con i cinque sensi e la sua storia attraverso gioco e racconto. Il pubblico adulto potrà invece partecipare a masterclass speciali, tra cui quella dedicata alla Giggiulena, dolce tipico siciliano, realizzata con Sesamo di Ispica, presidio Slow Food, e preparata dal pastry chef Andrea Giannone.
Gli spettacoli arricchiranno le serate: danza, musica e performance accompagneranno i presenti lungo il lungomare con appuntamenti affidati a Good Time a I Beddi, alla tribute-band dedicata a Renzo Arbore e al Ramzi Harrabi Ensemble, gruppo tunisino che porterà i suoni della propria terra a Marina di Ragusa.
Ingresso libero, con la possibilità di acquistare in loco ticket degustazione. Gli appuntamenti gastronomici e culturali sono pensati per residenti e turisti, con un programma che unisce promozione enogastronomica e valorizzazione culturale delle eccellenze locali.
Marina Cous Cous si propone come simbolo di incontro, festa e condivisione: nel cuore dell’estate, un piatto semplice diventa ponte tra culture, offrendo a tutti l’opportunità di vivere il Mediterraneo attraverso i sensi.
Giovanni Iacono

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl