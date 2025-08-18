[Comune Palermo] Dichiarazione Natale Puma: “Arenella e Vergine Maria, spiagge trasformate in discariche, serve rispetto per il territorio”

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Si inoltra quanto segue
” Le spiagge di Arenella e Vergine Maria sono state lasciate in uno stato
vergognoso, sommerse da spazzatura e incuria. È inaccettabile che luoghi di
grande valore naturale e sociale vengano trattati come discariche a cielo
aperto. Serve un cambio di passo culturale e un’azione concreta da parte
delle istituzioni e dei cittadini. Il rispetto per il territorio non è
un’opzione, ma un dovere”.
Lo dichiara il consigliere comunale della DC Natale Puma commentando la
situazione rilevata nelle ultime ore
