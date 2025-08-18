[Comune Palermo] Dichiarazione assessore Dario Falzone – Riorganizzazione della mobilità cittadina, modifiche sperimentali in via Roma

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Si inoltra quanto segue
Patrizia Biagi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
«Quella di oggi rappresenta una tappa importante per il percorso di
riorganizzazione della mobilità cittadina. Le modifiche alla circolazione
in via Roma, che rientrano nel più ampio processo di riqualificazione di
questo asse e della viabilità del centro voluto fortemente dal sindaco
Lagalla, sono partite questa mattina in via sperimentale e hanno come
obiettivo prioritario l’incremento della sicurezza lungo uno degli assi
viari principali del centro città.
Siamo consapevoli che ogni cambiamento richiede un periodo di adattamento
ed è proprio per questo che, fin dalle prime ore del mattino, la Polizia
municipale è stata presente, fornendo supporto e indicazioni puntuali agli
automobilisti, alcuni quali ancora disorientati dalle novità.
Questa prima giornata non ha presentato particolari criticità e ringrazio
la polizia municipale per il lavoro svolto e i cittadini per la
collaborazione dimostrata. L’Amministrazione continuerà a monitorare
attentamente l’andamento di questa fase sperimentale, raccogliendo
segnalazioni e suggerimenti utili per apportare eventuali correttivi,
sempre nell’ottica di una mobilità più sicura, ordinata ed efficiente per
tutti».
Così l’assessore al Traffico e alla Polizia municipale Dario Falzone
