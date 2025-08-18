(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 BOLOGNA, BIGNAMI(FDI): PLAUSO A FFOO PER ARRESTI MONTAGNOLA
“Rivolgo un plauso agli agenti della FFOO di Bologna per gli arresti di queste ore legati al tentato omicidio avvenuto a maggio nel parco della Montagnola. Le indagini della Questura e della Polizia Locale, portate avanti con impegno e operatività, hanno garantito questo risultato. Il loro presidio costante sono l’unica certezza per una città più sicura e per la tutela dei cittadini”.
Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.
