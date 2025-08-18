Banche marocchine: il fabbisogno di liquidità si stabilizza a 113 miliardi di dirham a luglio

(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

Secondo la Bank Al-Maghrib (BAM), a luglio 2025 il fabbisogno di liquidità delle banche marocchine ha raggiunto i 113 miliardi di dirham (MMDH) su base settimanale, un dato leggermente inferiore rispetto ai 114 MMDH del mese precedente. Per far fronte a questa necessità, la Banca centrale ha iniettato un totale di 128,8 miliardi di dirham attraverso diverse operazioni.

La BAM ha utilizzato vari strumenti per sostenere la liquidità del mercato:

50,7 MMDH in anticipi a 7 giorni.

in anticipi a 7 giorni. 44 MMDH in operazioni di riacquisto a 1 e 3 mesi.

in operazioni di riacquisto a 1 e 3 mesi. 34,1 MMDH in prestiti garantiti a lungo termine.

Sul mercato interbancario, il volume medio giornaliero degli scambi è stato di 4,3 MMDH, con un tasso medio ponderato stabile al 2,25%.

Per quanto riguarda i tassi di interesse, si sono registrati andamenti contrastanti. Sul mercato dei titoli del Tesoro, i tassi sono aumentati nel mercato primario ma sono rimasti stabili in quello secondario. I tassi sui depositi a 6 mesi sono scesi al 2,27%, mentre quelli a un anno sono aumentati al 2,96%. Il tasso minimo di remunerazione dei libretti di risparmio per il secondo semestre 2025 è stato fissato all’1,91%.

Una nota positiva arriva dai tassi sui prestiti, che hanno visto un calo generale nel secondo trimestre del 2025, attestandosi a una media del 4,84%. I prestiti personali sono scesi al 5,77%, con cali significativi per quelli al consumo (-25 punti base) e prestiti immobiliari (-6 punti base). Anche i prestiti alle aziende hanno registrato una diminuzione, in particolare per le grandi imprese e le PMI.