Close Menu
Trending
domenica 17 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

UCRAINA, GARDINI (FDI): UNICO BLUFF È AUGURIO DEL PD SU ISOLAMENTO INTERNAZIONALE

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 *UCRAINA, GARDINI (FDI): UNICO BLUFF È AUGURIO DEL PD SU ISOLAMENTO
INTERNAZIONALE*
“Le dichiarazioni dell’inviato speciale statunitense Steve Witkoff, che ha
parlato di garanzie di sicurezza per l’Ucraina modellate sull’articolo 5
della NATO, certificano il pieno riconoscimento internazionale della
proposta originariamente avanzata dal Presidente del Consiglio Giorgia
Meloni.
Vale la pena ricordare che, quando la Premier italiana suggerì questa
soluzione – senza prevedere l’ingresso dell’Ucraina nella NATO ma fornendo
comunque un sistema credibile di tutela – la sinistra italiana non perse
occasione per deriderla, liquidando l’idea come una “proposta ridicola” e
un “bluff”. Oggi, invece, su questa stessa proposta stanno convergendo
tutti i principali partner internazionali: dagli Stati Uniti con l’inviato
Witkoff, alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen,
fino allo stesso presidente ucraino Zelensky.
È l’ennesima dimostrazione della centralità del nostro Governo e della
leadership di Giorgia Meloni sulla scena internazionale. Mentre certa
sinistra – arrogante e irrilevante – continua a tifare per l’isolamento
dell’Italia, le principali cancellerie del mondo guardano all’Italia con
rispetto, perché trovano a Palazzo Chigi una guida attenta, credibile e in
grado di offrire soluzioni concrete per la pace. È comprensibile che questo
dia fastidio a chi, dall’opposizione, non riesce neppure a distinguere una
proposta diplomatica seria da un tweet propagandistico. Alla fine, i fatti
parlano chiaro: il “bluff” non era la proposta di Meloni, ma l’augurio
sterile del Partito Democratico”.
Lo dichiara il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei
deputati, Elisabetta Gardini.
Roma, 17 agosto 2025

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl