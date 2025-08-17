(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 *UCRAINA, GARDINI (FDI): UNICO BLUFF È AUGURIO DEL PD SU ISOLAMENTO
INTERNAZIONALE*
“Le dichiarazioni dell’inviato speciale statunitense Steve Witkoff, che ha
parlato di garanzie di sicurezza per l’Ucraina modellate sull’articolo 5
della NATO, certificano il pieno riconoscimento internazionale della
proposta originariamente avanzata dal Presidente del Consiglio Giorgia
Meloni.
Vale la pena ricordare che, quando la Premier italiana suggerì questa
soluzione – senza prevedere l’ingresso dell’Ucraina nella NATO ma fornendo
comunque un sistema credibile di tutela – la sinistra italiana non perse
occasione per deriderla, liquidando l’idea come una “proposta ridicola” e
un “bluff”. Oggi, invece, su questa stessa proposta stanno convergendo
tutti i principali partner internazionali: dagli Stati Uniti con l’inviato
Witkoff, alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen,
fino allo stesso presidente ucraino Zelensky.
È l’ennesima dimostrazione della centralità del nostro Governo e della
leadership di Giorgia Meloni sulla scena internazionale. Mentre certa
sinistra – arrogante e irrilevante – continua a tifare per l’isolamento
dell’Italia, le principali cancellerie del mondo guardano all’Italia con
rispetto, perché trovano a Palazzo Chigi una guida attenta, credibile e in
grado di offrire soluzioni concrete per la pace. È comprensibile che questo
dia fastidio a chi, dall’opposizione, non riesce neppure a distinguere una
proposta diplomatica seria da un tweet propagandistico. Alla fine, i fatti
parlano chiaro: il “bluff” non era la proposta di Meloni, ma l’augurio
sterile del Partito Democratico”.
Lo dichiara il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei
deputati, Elisabetta Gardini.
Roma, 17 agosto 2025
(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 *UCRAINA, GARDINI (FDI): UNICO BLUFF È AUGURIO DEL PD SU ISOLAMENTO