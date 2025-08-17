Close Menu
Milano. De Corato (FDI): con Sala servizio di accompagnamento bimbi Rom a scuola c’era? Altrimenti sarebbe responsabile

Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Milano. De Corato (FDI): con Sala servizio di accompagnamento bimbi Rom a scuola c’era? Altrimenti sarebbe responsabile
“A Milano quando amministrava il centrodestra avevamo previsto che il Servizio Trasporti del Comune, l’Atm, andasse nei campi rom, insieme alla polizia locale, e ‘obbligasse’ i bambini a salire sui bus che li portavano a scuola, togliendoli così alle famiglie per l’arco della giornata. In questo modo i bimbi avevano modo di studiare e di imparare cos’è la convivenza civile: a scuola si impara infatti ad essere componenti della società. Grazie a questo servizio, i figli non erano alla mercè delle famiglie che li costringevano a delinquere e a compiere reati. Questa attività è per caso stata portata avanti? Il Comune si è fatto carico di continuare questo servizio? Sembra proprio di no. Se così fosse, andrebbe tolta la patria potestà dei genitori, che violano l’obbligo scolastico previsto fino ai 16 anni per i minori, e dovrebbe essere il Comune a farsi carico di questi ragazzi affinché vadano a scuola”.
Così il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

