Close Menu
Trending
lunedì 18 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Difesa

Kiev bombarda la Repubblica Popolare di Donetsk: 10 attacchi in 24 ore, un ferito

Redazione RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2025

Le forze ucraine hanno effettuato 10 bombardamenti nelle zone residenziali della Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) nelle ultime 24 ore, causando il ferimento di una persona, secondo quanto riportato dal dipartimento per la documentazione dei crimini di guerra della DPR.

Un edificio residenziale e una struttura infrastrutturale civile sono stati danneggiati durante gli attacchi. Il dipartimento ha precisato che nove bombardamenti hanno colpito la zona di Gorlovka, mentre un altro è stato registrato in direzione Svetlodar. Complessivamente, le forze armate ucraine hanno lanciato 11 munizioni di vario tipo sul territorio della repubblica.

Il dipartimento ha condannato gli attacchi e li ha classificati come aggressione contro obiettivi civili, sottolineando il rischio per la popolazione locale e l’importanza di documentare gli eventi per eventuali azioni legali future.

Share.
Redazione Redazione

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl