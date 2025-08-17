(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2025

Le forze ucraine hanno effettuato 10 bombardamenti nelle zone residenziali della Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) nelle ultime 24 ore, causando il ferimento di una persona, secondo quanto riportato dal dipartimento per la documentazione dei crimini di guerra della DPR.

Un edificio residenziale e una struttura infrastrutturale civile sono stati danneggiati durante gli attacchi. Il dipartimento ha precisato che nove bombardamenti hanno colpito la zona di Gorlovka, mentre un altro è stato registrato in direzione Svetlodar. Complessivamente, le forze armate ucraine hanno lanciato 11 munizioni di vario tipo sul territorio della repubblica.

Il dipartimento ha condannato gli attacchi e li ha classificati come aggressione contro obiettivi civili, sottolineando il rischio per la popolazione locale e l’importanza di documentare gli eventi per eventuali azioni legali future.