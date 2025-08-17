(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 CONFINDUSTRIA CATANIA E SIBAT TOMARCHIO RICORDANO PIPPO BAUDO, AMBASCIATORE DELLA SICILIA E DEI SUOI VALORI
CRISTINA BUSI:”ESEMPIO DI ECCELLENZA E AMORE PER LA NOSTRA TERRA”
“Con la sua eleganza, passione e talento, Pippo Baudo ha saputo raccontare l’Italia e la Sicilia al grande pubblico. La sua carriera, lunga oltre sessant’anni, ha lanciato e valorizzato generazioni di artisti, diventando un simbolo autentico della nostra cultura popolare e nazionale.
Per le imprese siciliane Baudo ha rappresentato molto più di un volto noto della televisione: è stato un simbolo vivente della Sicilia operosa, orgogliosa e capace di eccellere a livello nazionale e internazionale. La sua scomparsa segna davvero la fine di un’epoca.
Ambasciatore autentico della sicilianità nel mondo, Baudo ha sempre portato con orgoglio le sue radici in ogni tappa della sua straordinaria carriera. Con la sua cultura, la sua eleganza e la sua passione è riuscito a raccontare l’Italia e il Sud con dignità, competenza e sensibilità, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
Le imprese dell’isola, che da sempre custodiscono il legame tra tradizione e innovazione, riconoscono in Pippo Baudo un esempio di eccellenza, determinazione e amore per il proprio territorio. Sono gli stessi valori che guidano quotidianamente il tessuto produttivo siciliano.
Un legame speciale lo univa anche a Sibat Tomarchio, azienda simbolo della nostra terra, di cui è stato per lunghi anni il volto e il testimonial. Con la sua immagine e la sua autorevolezza, Pippo Baudo ha contribuito a far conoscere e apprezzare il marchio e, insieme, ha raccontato una Sicilia positiva, autentica e orgogliosa.
In questo momento di dolore, Confindustria Catania e tutto il sistema imprenditoriale si stringono alla sua famiglia e lo salutano con profonda gratitudine, riconoscendo in lui un uomo che ha saputo valorizzare la nostra terra con talento e senza mai rinunciare al valore delle sue radici”.
Dichiarazione di Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania e presidente di Sibat Tomarchio
