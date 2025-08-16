(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 **Ragazza di Gaza morta a Pisa, Giani e Bezzini: “Sgomento, stop a
genocidio e riconoscimento Palestina”**
Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore regionale
al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, commentano la notizia della morte
della ventenne palestinese che, affetta da malnutrizione, era giunta a Pisa
da Gaza
“È con sgomento che apprendiamo della morte, a Pisa, della giovane
ragazza palestinese che da poche ore era arrivata da Gaza per curarsi
nell’ambito dell’operazione umanitaria che lo Stato italiano ha avviato per
offrire un’assistenza sanitaria ai civili palestinesi vittime del conflitto
tra Israele ed Hamas. Nello stringerci attorno, con solidarietà ed
affetto, ai familiari, ai parenti e agli amici della ragazza, che aveva
appena vent’anni e che all’ospedale Cisanello è stata sottoposta al
disperato tentativo di salvarle la vita, rinnoviamo con forza l’appello
alla pace chiedendo ad Israele di interrompere il genocidio in atto e alla
comunità internazionale di riconoscere lo Stato di Palestina”.
Lo dichiarano, in modo congiunto, il presidente della Regione Toscana,
Eugenio Giani, e l’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone
Bezzini, commentando la notizia della morte della ventenne palestinese che,
affetta da malnutrizione, era giunta all’ospedale Cisanello di Pisa da Gaza
nel difficile tentativo di essere salvata.
