Close Menu
Trending
sabato 16 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

MARCHE. BALDELLI (FDI): RETTE RESIDENZE, RICCI DIFFONDE NOTIZIE FALSE. SI SCUSI

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 MARCHE. BALDELLI (FDI): RETTE RESIDENZE, RICCI DIFFONDE NOTIZIE FALSE. SI SCUSI
“Ancora una volta Ricci ricorre a notizie false. Nelle Marche le rette per gli ospiti delle residenze protette non subiranno alcun aumento per gli utenti, poiché l’incremento sarà interamente compensato da un voucher regionale. Utilizzare come tema di polemica di Ferragosto una falsità che riguarda anziani e famiglie fragili è gesto che rivela il livello cui è giunta la sinistra marchigiana, che sente prossima la sconfitta e per questo ricorre a simili espedienti. La Regione, con un accordo condiviso con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, ha stanziato 30 milioni di euro proprio per garantire la piena copertura dei maggiori costi a carico delle famiglie, grazie a un intervento promosso dal presidente Acquaroli. La realtà è che la sinistra continua a praticare disinformazione, persino su temi di assoluta delicatezza sociale. Ricci abbia l’intelligenza di chiedere scusa e di riconoscere, se vuole apparire intellettualmente onesto, che la giunta Acquaroli ha sempre avuto particolare attenzione per le persone più fragili.”
Lo dichiara Antonio Baldelli, deputato marchigiano di Fratelli d’Italia.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl