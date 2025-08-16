(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 MARCHE. BALDELLI (FDI): RETTE RESIDENZE, RICCI DIFFONDE NOTIZIE FALSE. SI SCUSI
“Ancora una volta Ricci ricorre a notizie false. Nelle Marche le rette per gli ospiti delle residenze protette non subiranno alcun aumento per gli utenti, poiché l’incremento sarà interamente compensato da un voucher regionale. Utilizzare come tema di polemica di Ferragosto una falsità che riguarda anziani e famiglie fragili è gesto che rivela il livello cui è giunta la sinistra marchigiana, che sente prossima la sconfitta e per questo ricorre a simili espedienti. La Regione, con un accordo condiviso con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, ha stanziato 30 milioni di euro proprio per garantire la piena copertura dei maggiori costi a carico delle famiglie, grazie a un intervento promosso dal presidente Acquaroli. La realtà è che la sinistra continua a praticare disinformazione, persino su temi di assoluta delicatezza sociale. Ricci abbia l’intelligenza di chiedere scusa e di riconoscere, se vuole apparire intellettualmente onesto, che la giunta Acquaroli ha sempre avuto particolare attenzione per le persone più fragili.”
Lo dichiara Antonio Baldelli, deputato marchigiano di Fratelli d’Italia.
