(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 **Incendio a San Casciano Val di Pesa, inviati due elicotteri e numerose
squadre antincendio**
Le fiamme, favorite dell’assenza di pioggia e dalle temperature elevate, si
sono sviluppate in località Castello di Gabbiano poco dopo le 16 di oggi
ed interessano una zona collinare densamente boscata con pini e querce;
prosegue intanto il contenimento dell’incendio di Roccalbegna
Scritto da Redazione – 16 agosto 2025
Un importante incendio, in rapida espansione, si è sviluppato in località
Castello di Gabbiano nel territorio comunale di San Casciano Val di Pesa in
provincia di Firenze. Si tratta dell’ennesimo incendio in questo periodo
particolarmente caldo in Toscana. Le fiamme si sono sviluppate
improvvisamente poco dopo le 16 di oggi, sabato 16 agosto, in una zona
collinare densamente boscata con pini e querce.
Nonostante il rapido intervento di numerose squadre di Volontariato
antincendi boschivi, il fronte ha trovato condizioni molto favorevoli alla
propagazione, dato il prolungato periodo di assenza di pioggia con
temperature assai elevate.
La Sala operativa provinciale della Protezione civile ha disposto l’invio
immediato di due elicotteri e un direttore delle operazioni. Ulteriori
squadre di terra sono in partenza per rinforzare il dispositivo di
spegnimento poiché l’incendio minaccia ulteriori porzioni di bosco con
alto carico di combustibile vegetale dove vi sono abitazioni sparse che
potrebbero essere coinvolte nel rogo. Presenti anche i Vigili del fuoco per
il presidio dei manufatti civili e il rifornimento dei mezzi.
Per quanto riguarda l’incendio in località Cana nei pressi di Roccalbegna,
in provincia di Grosseto, prosegue intanto l’utilizzo di Canadair,
elicotteri e numerose squadre di terra per mettere in sicurezza il tutto
prima che arrivi la notte ed iniziare le operazioni di bonifica e controllo
del vasto incendio che comunque dureranno a lungo.
Di seguito alcune indicazioni utili
🚫 Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e
forestali fino al 31 agosto.
🌡️ Bollettino Rischio Incendi Boschivi, mappatura quotidiana dei
rischi Comune per Comune all’indirizzo.
http://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=Kct0yCiCBOOvSZp0ewk/4OLuqnPEa1RAlB/7WcwtQJHReaX0w/DtPbjfeig/QH/E
ℹ️ Informazioni sul Sistema Antincendi boschivi disponibili alla pagina
http://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=csbhqBumVrOM4Bz94s7/beLuqnPEa0RAlB/7WcwtQJHReaX0w/C9Pbjfeig/QH/E
ℹ️ Archivio comunicati TN
http://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=gmRV6skn7R6iXOYYIKIMruLuqnPEa4RAlB/7WcwtQJHReaX0w/DdPbjfeig/QH/E
(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 **Incendio a San Casciano Val di Pesa, inviati due elicotteri e numerose