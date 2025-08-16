Close Menu
Trending
sabato 16 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Toscana

Continuano le operazioni di spegnimento dell’incendio in frazione Cana, vicino a Roccalbegna

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 **Continuano le operazioni di spegnimento dell’incendio in frazione Cana,
vicino a Roccalbegna**
/Scritto da Redazione, sabato 16 agosto 2025 alle 14:44/
Continua il lavoro di spegnimento dell’incendio che ha interessato le
colline in prossimità della frazione di Cana, in provincia di Grosseto,
che, dopo aver percorso circa 400 ettari, attualmente risulta contenuto
all’80%. Proseguono sul posto le operazioni condotte da mezzi, squadre ed
elicotteri dell’Organizzazione Regionale AIB, supportati da un Canadair
della flotta nazionale, coordinati da un direttore delle operazioni di
Regione Toscana e da assistenti delle Unioni dei Comuni. Presente sul posto
personale dei Vigili del Fuoco.
Di seguito alcune indicazioni utili
🚫 Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e
forestali fino al 31 agosto
🌡️ Bollettino Rischio Incendi Boschivi, mappatura quotidiana dei
rischi Comune per Comune all’indirizzo
https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=Kct0yCiCVOOvSZp0ewk/4GMqdct0qFaUoubiW68zZSDReaX0w/AdPbjfeig/QH/E
ℹ️ Informazioni sul Sistema Antincendi boschivi disponibili alla pagina
https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=csbhqBumxrOM4Bz94s7/bWMqdct0qHaUoubiW68zZSDReaX0w/BdPbjfeig/QH/E
ℹ️ Archivio comunicati TN
https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=gmRV6skn3R6iXOYYIKIMrmMqdct0qMaUoubiW68zZSDReaX0w/DdPbjfeig/QH/E

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl