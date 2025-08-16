(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 **Continuano le operazioni di spegnimento dell’incendio in frazione Cana,
vicino a Roccalbegna**
/Scritto da Redazione, sabato 16 agosto 2025 alle 14:44/
Continua il lavoro di spegnimento dell’incendio che ha interessato le
colline in prossimità della frazione di Cana, in provincia di Grosseto,
che, dopo aver percorso circa 400 ettari, attualmente risulta contenuto
all’80%. Proseguono sul posto le operazioni condotte da mezzi, squadre ed
elicotteri dell’Organizzazione Regionale AIB, supportati da un Canadair
della flotta nazionale, coordinati da un direttore delle operazioni di
Regione Toscana e da assistenti delle Unioni dei Comuni. Presente sul posto
personale dei Vigili del Fuoco.
Di seguito alcune indicazioni utili
🚫 Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e
forestali fino al 31 agosto
🌡️ Bollettino Rischio Incendi Boschivi, mappatura quotidiana dei
rischi Comune per Comune all’indirizzo
https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=Kct0yCiCVOOvSZp0ewk/4GMqdct0qFaUoubiW68zZSDReaX0w/AdPbjfeig/QH/E
ℹ️ Informazioni sul Sistema Antincendi boschivi disponibili alla pagina
https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=csbhqBumxrOM4Bz94s7/bWMqdct0qHaUoubiW68zZSDReaX0w/BdPbjfeig/QH/E
ℹ️ Archivio comunicati TN
https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=gmRV6skn3R6iXOYYIKIMrmMqdct0qMaUoubiW68zZSDReaX0w/DdPbjfeig/QH/E
