Vi aspettiamo ad Alatri… Tradizione, Musica, Folklore

Flavio Fiorletta*/
/Dal 12 al 15 agosto 2025, Piazza Santa Maria Maggiore sarà il cuore pulsante del Festival Internazionale del Folklore “Flavio Fiorletta”, giunto alla sua 54ª edizione. Un evento che unisce culture, tradizioni e popoli da tutto il mondo, all’insegna della fratellanza, della pace e del dialogo tra i popoli./
/Quest’anno Alatri accoglierà gruppi folkloristici provenienti da Brasile, Georgia, Kenya, Italia, Panama, Timor Leste ed Egitto: sette nazioni pronte a raccontare, attraverso musica, danze e costumi tradizionali, la propria identità culturale. /
/Ogni sera, a partire dalle ore 21.00, la città vivrà un’atmosfera di festa e internazionalità, con esibizioni spettacolari che coloreranno una delle piazze più belle del centro Italia./
/Organizzato dal Comune di Alatri, con sostegno economico della Regione Lazio il Festival è diventato un punto di riferimento per la promozione del patrimonio immateriale e della cooperazione culturale internazionale./
/Vi aspettiamo ad Alatri dal 12 al 15 agosto! /
/Un’occasione unica per vivere emozioni autentiche e celebrare la bellezza della diversità./
*Giovedì 14 agosto*
Ore 18:00 Giochi popolari Piazza S.M.Maggiore (lancio del formaggio)
Ore 18:00 Viale Duca D’Aosta (corsa con le conche)
(Saranno interessati i gruppi e le persone che vogliono partecipare)
Ore 20.00 Aspettando il Festival con Officine Meridionali
Ore 21.00 * Serata di gala*
– Timor Leste
– Georgia
– Kenya
– Alatri “Aria di Casa Nostra”
– Chiusura serata a cura di Officine Meridionali
*Venerdì 15 agosto*
Ore 18.00 Inizio sfilata Partenza Civita (giro centro storico)
Ore 19.00 Esibizioni di tutti i Gruppi in Piazza Santa Maria Maggiore
Ore 21.00 * Chiusura Festival*
– Georgia
– Kenya
– Panama
– Timor Leste
– Brasile
– Alatri “Aria di Casa Nostra”
Ore 24.00 *Notte bianca del Folklore – DJ SET a cura di LUCA VINCI*
/*Festival Internazionale del Folklore*/
Dal 12 al 15 agosto 2025
*Servizio Navetta *
da Piazzale del Mercato a Viale Duca D’Aosta
orario di servizio dalle ore 19:00 alle ore 00:30
*/costo del biglietto 1 euro per una corsa/*
Sarà possibile acquistare i biglietti sulla stessa navetta
Dal 17 al 24 agosto 2025
Località La Fiura – Alatri
Lunedì 18 agosto 2025 alle ore 21:30
Chiostro di San Francesco – Piazza Regina Margherita
per il /progetto “Teatro tra Storia e Spiritualità”/
/Gatta&Baldini/ presenta
*… 90 anni della nostra storia, musica, cronaca, cultura, sport, arte…*
Biglietto d’ingresso euro 5,00
Dal 19 al 31 agosto 2025
Tecchiena Castello – Alatri
Venerdì 22 agosto 2025 alle ore 21:30
Chiostro di San Francesco – Piazza Regina Margherita
la /Compagnia teatrale “Tétte ca me téngo”/ presenta
*lo spettacolo teatrale interamente recitato nel dialetto di Serrone*
*con brani musicali originali anch’essi in dialetto*
Ingresso a contributo libero
Sabato 23 agosto 2025 alle ore 21:00
Chiostro di San Francesco – Piazza Regina Margherita
*Spettacolo Musicale Live Music*
Ingresso gratuito
Dal 28 agosto al 1 settembre 2025
*Chiesa di San Matteo – Alatri*
Venerdì 29 agosto 2025 alle ore 18:30
Biblioteca Comunale “Luigi Ceci” – Sala Conferenze “Carlo Costantini”
*Presentazione del libro*
di /Davide Evangelisti /
Ingresso libero
Sabato 30 agosto 2025 alle ore 21:30
Chiostro di San Francesco – Piazza Regina Margherita
l’/Associazione Culturale “Harmonia Vitae” /presenta
*le canzoni d’amore più significative dei cantautori italiani*
Ingresso libero
* *
* 31 Agosto 2025*
*Programma della giornata *
ore 17:00 – *Convegno* ” Donne: una strage silenziosa” Biblioteca Comunale “Luigi Ceci” – Sala Conferenze “Carlo Costantini”
ore 18:00 – *Giro turistico* “Passeggiata in Rosso”
Itinerario : Mura Ciclopiche – Cristo nel Labirinto
ore 21:00 – *Spettacolo in Piazza* *S.M. Maggiore*- “Facciamo Rumore”
I 4 Ragazzi di Strada Band
Fantastic Fly Pooh Tribute Band
DJ Nick Peloso
*Durante la giornata ci saranno anche:*
Animazione per bambini Gioielli Brand Renaissance
Musica e momenti artistici Dibattiti e testimonianze
*Ingresso libero*
Terza edizione*/
*Un evento per i Laureati di Alatri*
/*Hai conseguito la laurea nell’anno 2024?*/
Invia i tuoi dati e il certificato di laurea
termine ultimo 10 settembre 2025
Festeggeremo insieme questo bel traguardo
Vi aspettiamo numerosi!
*A partire dal 1° luglio fino al 15 settembre*
*i mezzi di trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia e Cotral*
*saranno gratuiti per tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni compiuti*
