RECALL – MARINA DI GINOSA (TA) VERTICAL SUMMER TOUR RADIO DEEJAY

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 *COMUNICATO STAMPA*
*Ferragosto con Giorgio Prezioso, Radio Deejay e Insalatissime Rio Mare
Vertical Summer Tour a Ginosa Marina!*
*Mai così tanti partner, l’estate italiana ha un solo nome! Settima tappa a
Ginosa Marina il 15 e 16 agosto, dopo Bibione, Cattolica, Civitanova
Marche, Marina di Massa, Terracina e San Salvo, e poi tante altre
fantastiche spiagge da Nord a Sud fino al termine dell’estate. Moltissime
attrazioni, talent radiofonici e divertimento tra sport, animazione e
musica. Il più grande villaggio vacanze itinerante presente sulle spiagge
italiane torna con novità straordinarie. Media partner: Radio Deejay. DJ
Set a cura del grandissimo Giorgio Prezioso il 16 agosto alle 21!*
Dopo il grande lancio di Bibione e le fantastica tappe di Cattolica,
Civitanova Marche, Marina di Massa, Terracina e San Salvo, procede la
tredicesima edizione del Vertical Summer Tour.
Per *Ginosa Marina* si tratta di un ritorno dell’*Insalatissime Rio Mare
Vertical Summer *Tour, dopo la grande esperienza del 2024: splendida
località balneare dell’arco ionico tarantino, Ginosa è nota per le sue
acque cristalline che le hanno valso la Bandiera Blu e 4 Vele Blu da
Legambiente. Caratteristica predominante delle spiagge di Ginosa è la
pineta di arbusti di macchia mediterranea che incornicia per chilometri
tutto il litorale. Tali Pinete rientrano nell’area naturale protetta
“Pinete dell’Arco Ionico”.
L’evento si svolgerà il *15 e 16 agosto* e rappresenterà un’occasione unica
per valorizzare il territorio e offrire a cittadini e turisti un’esperienza
estiva senza precedenti.
Con la conferma di *Insalatissime Rio Mare* come “title partner”, un
incontro perfetto tra tonno di prima qualità sostenibile, cereali, legumi e
verdure, che permettono di vivere momenti di gusto unici. Sono pronte
all’uso, perfette in tutte le occasioni. Per chi al solito gusto preferisce
un gusto diverso dal solito, tante ricette creative e gustose in una pocket
bowl per vivere esperienze di gusto sorprendenti, ogni volta che vuoi.
*“Siamo felici di accogliere nuovamente il Vertical Summer Tour nella
nostra splendida Marina di Ginosa* – spiega il *Sindaco Vito Parisi* – *non
è solo un evento di sport, musica e intrattenimento, ma un’occasione per
mostrare a tutta Italia la bellezza delle nostre spiagge, della nostra
pineta e del nostro mare pluripremiato. In queste due giornate, cittadini e
turisti vivranno insieme un’esperienza unica, che unisce divertimento e
promozione del territorio. Marina di Ginosa è pronta ad accogliervi con il
calore di sempre e l’energia di un’estate che qui, ogni anno, lascia il
segno”.*
«*Quando la musica incontra il mare e l’energia invade la spiaggia, vuol
dire che il Vertical Summer Tour è tornato a Marina di Ginosa* – aggiunge
il *Consigliere con delega agli Eventi Giuseppe D’Amelio* – *non è solo un
evento, è un’esperienza che trasforma il nostro litorale in un grande
palcoscenico a cielo aperto, dove sport, spettacolo e voglia di stare
insieme si fondono. Per noi è un grande orgoglio ospitare ancora una volta
una tappa di questo tour straordinario: non è un caso, è una scelta, un
segnale che stiamo andando nella direzione giusta. Vi aspettiamo in
spiaggia, con la sabbia sotto i piedi e il cuore pronto a battere forte*».
Insalatissime Rio Mare aspetta tutti i villeggianti nella propria
postazione dove sarà possibile vivere e condividere delle divertenti e
gustose esperienze, come la *Ruota della Fortuna*, gareggiare nella
*Insalatissime
Beach Race* e altri giochi a tema per vincere gadget e *degustare le
Insalatissime e* *scoprire tutte le ricette della gamma. Ci sarà anche la
possibilità di assaggiare la nuova referenza limited edition dedicata al
mood dell’estate, la ricetta Summer!*
“Vertical” è il frutto di una felice intuizione di *Event’s Way*, agenzia
di marketing ed eventi torinese che ha confezionato anche 15 edizioni
“invernali” che, unite alla prima *Urban*, porta a 29 il numero finale:
anche quest’anno il Vertical Summer Tour porterà divertimento, animazione,
musica ed attrazioni sulle più belle spiagge d’Italia: dopo Bibione, ecco
Cattolica, Civitanova Marche, Marina di Massa, Terracina, San Salvo, Ginosa
Marina, Sciacca, San Vito Lo Capo.
Il format del Tour si conferma quello del *Maxi Village,* un villaggio che
propone attività dalla mattina alla sera e per tutto il week end, su una
superficie di oltre 3.000 mq sulla spiaggia, con *ingresso libero e
gratuito*. Mai così tanti partner, il 2025 è davvero l’edizione dei record.
Il Tour offrirà a tutti la possibilità di *praticare sport* sulla spiaggia
(e in acqua) ma anche di *rilassarsi* tra i vari stand, *sentire musica *e
*divertirsi* vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti,
accompagnati dal sound estivo di *Radio Deejay*.
Il programma della giornata si snoda a partire dalla mattina (10-13), con
un approccio più “soft” che comprende risveglio muscolare e *acquagym*, per
poi “scaldarsi” con le tantissime attività proposte sul palco centrale,
vero cuore delle attività di animazione (come in un vero villaggio
turistico!), con giochi a premi (messi a disposizione dai partner), lezioni
di ballo e molto altro.
Il pomeriggio (15-19) si accende poi con tutti i *tornei sportivi*,
conservando tuttavia tantissime attività adatte ad ogni target e
generazione.
E come non citare il *Calciobalilla Goleador*, protagonista di sfide
leggendarie: ogni giorno verrà organizzato un torneo che mette in palio i
bellissimi gadget brandizzati Goleador
Goleador sarà presente al Vertical Summer Tour anche con uno stand dove
sarà possibile entrare nel mondo del brand, conoscerne i valori e
ovviamente assaggiare le mitiche caramelle. Ci sarà anche il gioco palco,
una sfida a eliminazione in cui fare centro in una piccola porta da calcio
con un pallone di spugna. A questi si affiancherà il gioco stand, con cui
mettere alla prova il Goleador che c’è in noi, provando a fare centro sul
tabellone.
L’*Aperi Pringles Summer Tour *arriverà da protagonista assoluto sulle
spiagge italiane, regalando un aperitivo al tramonto in perfetto stile
Pringles ogni giorno a partire dalle 17:30, in compagnia dei suoi flavour
più amati e a un programma musicale d’eccezione. Per vivere l’estate a
tutto volume, *Pringles* si unirà come official partner ai 19 appuntamenti
del Vertical Tour portando il suo concentrato altissimo di good vibes. Per
l’occasione: *sfide di limbo*, il mitico *Pringles Pong*, dove ci si
sfiderà con amici – o perfetti sconosciuti – per fare centro negli iconici
tubi del brand e la coloratissima *ruota della fortuna*, che regalerà
sorprese e risate a ogni giro. Infine, per gli appassionati di sport, il* campo
da beach volley Pringles* sarà l’attrazione imperdibile del villaggio.
*buddy UniCredit* in collaborazione con* Mastercard*, sarà presente come
main banking partner al Vertical Summer Tour 2025 di Radio Deejay per
offrire un’estate all’insegna del divertimento, con giochi, attività e
tante sorprese per il pubblico delle spiagge italiane.
All’interno del villaggio sarà attiva un’area interamente dedicata a buddy,
dove sarà possibile scoprire la filiale ondemand: una filiale disponibile
24/7 dove, come e quando vuole il cliente, via chat, videocall oppure con
un consulente in remoto disponibile in orario esteso o ancora con un agente
in attività finanziaria dove è più comodo il cliente.
Inoltre, *buddy* sarà protagonista anche sul palco del tour, con momenti di
animazione, giochi coinvolgenti e tanti gadget per il pubblico.
Ecco poi la flotta di *SUP* forniti da *Tahe* (*Stand Up Paddle*, la
disciplina – ormai popolarissima negli stabilimenti balneari – che si
pratica pagaiando in posizione eretta su una tavola) con un istruttore
dedicato che permetterà a tutti di impararne i rudimenti. Per i più
“esperti”, c’è la *buddy SUP** Race*, una simpatica *challenge* aperta alle
persone dai 16 anni in su (con divisione in 3 categorie: uomini, donne,
under) che le vedrà confrontarsi in una gara dalla spiaggia alla vicina boa
(e ritorno), con premiazione finale alla sera.
Con *Nescafé* i villeggianti potranno sfidarsi in una gara avvincente di *tiro
al canestro* per vincere una sacca mare brandizzata oppure scatenarsi nei
balli di gruppo con i fantastici *Brazuca Fitness*.
Presso l’area *Nescafé* sarà possibile assaggiare tante ricette fredde a
base di caffè, preparate al momento da un team dedicato. Tante idee anche
da replicare a case per un’estate freschissima!
Sarà un modo tutto nuovo per scoprire quanto sia semplice e divertente
reinventare il caffè in chiave estiva, magari proprio sotto l’ombrellone.
Lasciati ispirare da Nescafé, e prova le ricette fredde al caffè per la tua
estate 2025: *dalla Crema al Caffè al Frappé Greco,* passando per una
gustosissima granita, la versatilità di Nescafé conquista l’estate 2025!
*Enel* sarà presente nelle 9 località balneari con uno stand pensato per
incontrare le persone, alle quali saranno dedicate attività di engagement
che consentiranno di conoscere il portafoglio di soluzioni e servizi
dell’azienda. Un’iniziativa che attraverso la presenza sul territorio
conferma l’impegno di Enel nell’essere sempre più vicina ai clienti e alle
loro esigenze.
Anche Lemonsoda sarà presente sulle spiagge più belle d’Italia con uno *stand
dedicato* e tantissime attività di *engagement, *per far vivere ai presenti
un’esperienza immersiva e rinfrescante: *dalla slot machine di Lemonsoda
Twist* presso lo stand, al *Twist Time annunciato direttamente dal palco
del Vertical* *Tour*, alle *run challenge Lemonsoda.*
I partecipanti potranno gustare i grandi classici della gamma – *Lemonsoda*
, *Oransoda* e *Lemonsoda Mojito* – disponibili in diversi formati, insieme
alla novità *Lemonsoda Twist*, la nuova bevanda gusto gazzosa *zero
zuccheri*, pensata per chi cerca leggerezza senza rinunciare al gusto.
Lemonsoda accompagnerà il tour non solo in spiaggia ma anche in radio, con
una speciale pianificazione su *Radio Deejay* per tutta la durata
dell’evento.
Quest’estate Brancamenta, l’inconfondibile amaro alla menta nato negli anni
