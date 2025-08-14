RECALL – MARINA DI GINOSA (TA) VERTICAL SUMMER TOUR RADIO DEEJAY

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 *COMUNICATO STAMPA*

*Ferragosto con Giorgio Prezioso, Radio Deejay e Insalatissime Rio Mare

Vertical Summer Tour a Ginosa Marina!*

*Mai così tanti partner, l’estate italiana ha un solo nome! Settima tappa a

Ginosa Marina il 15 e 16 agosto, dopo Bibione, Cattolica, Civitanova

Marche, Marina di Massa, Terracina e San Salvo, e poi tante altre

fantastiche spiagge da Nord a Sud fino al termine dell’estate. Moltissime

attrazioni, talent radiofonici e divertimento tra sport, animazione e

musica. Il più grande villaggio vacanze itinerante presente sulle spiagge

italiane torna con novità straordinarie. Media partner: Radio Deejay. DJ

Set a cura del grandissimo Giorgio Prezioso il 16 agosto alle 21!*

Dopo il grande lancio di Bibione e le fantastica tappe di Cattolica,

Civitanova Marche, Marina di Massa, Terracina e San Salvo, procede la

tredicesima edizione del Vertical Summer Tour.

Per *Ginosa Marina* si tratta di un ritorno dell’*Insalatissime Rio Mare

Vertical Summer *Tour, dopo la grande esperienza del 2024: splendida

località balneare dell’arco ionico tarantino, Ginosa è nota per le sue

acque cristalline che le hanno valso la Bandiera Blu e 4 Vele Blu da

Legambiente. Caratteristica predominante delle spiagge di Ginosa è la

pineta di arbusti di macchia mediterranea che incornicia per chilometri

tutto il litorale. Tali Pinete rientrano nell’area naturale protetta

“Pinete dell’Arco Ionico”.

L’evento si svolgerà il *15 e 16 agosto* e rappresenterà un’occasione unica

per valorizzare il territorio e offrire a cittadini e turisti un’esperienza

estiva senza precedenti.

Con la conferma di *Insalatissime Rio Mare* come “title partner”, un

incontro perfetto tra tonno di prima qualità sostenibile, cereali, legumi e

verdure, che permettono di vivere momenti di gusto unici. Sono pronte

all’uso, perfette in tutte le occasioni. Per chi al solito gusto preferisce

un gusto diverso dal solito, tante ricette creative e gustose in una pocket

bowl per vivere esperienze di gusto sorprendenti, ogni volta che vuoi.

*“Siamo felici di accogliere nuovamente il Vertical Summer Tour nella

nostra splendida Marina di Ginosa* – spiega il *Sindaco Vito Parisi* – *non

è solo un evento di sport, musica e intrattenimento, ma un’occasione per

mostrare a tutta Italia la bellezza delle nostre spiagge, della nostra

pineta e del nostro mare pluripremiato. In queste due giornate, cittadini e

turisti vivranno insieme un’esperienza unica, che unisce divertimento e

promozione del territorio. Marina di Ginosa è pronta ad accogliervi con il

calore di sempre e l’energia di un’estate che qui, ogni anno, lascia il

segno”.*

«*Quando la musica incontra il mare e l’energia invade la spiaggia, vuol

dire che il Vertical Summer Tour è tornato a Marina di Ginosa* – aggiunge

il *Consigliere con delega agli Eventi Giuseppe D’Amelio* – *non è solo un

evento, è un’esperienza che trasforma il nostro litorale in un grande

palcoscenico a cielo aperto, dove sport, spettacolo e voglia di stare

insieme si fondono. Per noi è un grande orgoglio ospitare ancora una volta

una tappa di questo tour straordinario: non è un caso, è una scelta, un

segnale che stiamo andando nella direzione giusta. Vi aspettiamo in

spiaggia, con la sabbia sotto i piedi e il cuore pronto a battere forte*».

Insalatissime Rio Mare aspetta tutti i villeggianti nella propria

postazione dove sarà possibile vivere e condividere delle divertenti e

gustose esperienze, come la *Ruota della Fortuna*, gareggiare nella

*Insalatissime

Beach Race* e altri giochi a tema per vincere gadget e *degustare le

Insalatissime e* *scoprire tutte le ricette della gamma. Ci sarà anche la

possibilità di assaggiare la nuova referenza limited edition dedicata al

mood dell’estate, la ricetta Summer!*

“Vertical” è il frutto di una felice intuizione di *Event’s Way*, agenzia

di marketing ed eventi torinese che ha confezionato anche 15 edizioni

“invernali” che, unite alla prima *Urban*, porta a 29 il numero finale:

anche quest’anno il Vertical Summer Tour porterà divertimento, animazione,

musica ed attrazioni sulle più belle spiagge d’Italia: dopo Bibione, ecco

Cattolica, Civitanova Marche, Marina di Massa, Terracina, San Salvo, Ginosa

Marina, Sciacca, San Vito Lo Capo.

Il format del Tour si conferma quello del *Maxi Village,* un villaggio che

propone attività dalla mattina alla sera e per tutto il week end, su una

superficie di oltre 3.000 mq sulla spiaggia, con *ingresso libero e

gratuito*. Mai così tanti partner, il 2025 è davvero l’edizione dei record.

Il Tour offrirà a tutti la possibilità di *praticare sport* sulla spiaggia

(e in acqua) ma anche di *rilassarsi* tra i vari stand, *sentire musica *e

*divertirsi* vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti,

accompagnati dal sound estivo di *Radio Deejay*.

Il programma della giornata si snoda a partire dalla mattina (10-13), con

un approccio più “soft” che comprende risveglio muscolare e *acquagym*, per

poi “scaldarsi” con le tantissime attività proposte sul palco centrale,

vero cuore delle attività di animazione (come in un vero villaggio

turistico!), con giochi a premi (messi a disposizione dai partner), lezioni

di ballo e molto altro.

Il pomeriggio (15-19) si accende poi con tutti i *tornei sportivi*,

conservando tuttavia tantissime attività adatte ad ogni target e

generazione.

E come non citare il *Calciobalilla Goleador*, protagonista di sfide

leggendarie: ogni giorno verrà organizzato un torneo che mette in palio i

bellissimi gadget brandizzati Goleador

Goleador sarà presente al Vertical Summer Tour anche con uno stand dove

sarà possibile entrare nel mondo del brand, conoscerne i valori e

ovviamente assaggiare le mitiche caramelle. Ci sarà anche il gioco palco,

una sfida a eliminazione in cui fare centro in una piccola porta da calcio

con un pallone di spugna. A questi si affiancherà il gioco stand, con cui

mettere alla prova il Goleador che c’è in noi, provando a fare centro sul

tabellone.

L’*Aperi Pringles Summer Tour *arriverà da protagonista assoluto sulle

spiagge italiane, regalando un aperitivo al tramonto in perfetto stile

Pringles ogni giorno a partire dalle 17:30, in compagnia dei suoi flavour

più amati e a un programma musicale d’eccezione. Per vivere l’estate a

tutto volume, *Pringles* si unirà come official partner ai 19 appuntamenti

del Vertical Tour portando il suo concentrato altissimo di good vibes. Per

l’occasione: *sfide di limbo*, il mitico *Pringles Pong*, dove ci si

sfiderà con amici – o perfetti sconosciuti – per fare centro negli iconici

tubi del brand e la coloratissima *ruota della fortuna*, che regalerà

sorprese e risate a ogni giro. Infine, per gli appassionati di sport, il* campo

da beach volley Pringles* sarà l’attrazione imperdibile del villaggio.

*buddy UniCredit* in collaborazione con* Mastercard*, sarà presente come

main banking partner al Vertical Summer Tour 2025 di Radio Deejay per

offrire un’estate all’insegna del divertimento, con giochi, attività e

tante sorprese per il pubblico delle spiagge italiane.

All’interno del villaggio sarà attiva un’area interamente dedicata a buddy,

dove sarà possibile scoprire la filiale ondemand: una filiale disponibile

24/7 dove, come e quando vuole il cliente, via chat, videocall oppure con

un consulente in remoto disponibile in orario esteso o ancora con un agente

in attività finanziaria dove è più comodo il cliente.

Inoltre, *buddy* sarà protagonista anche sul palco del tour, con momenti di

animazione, giochi coinvolgenti e tanti gadget per il pubblico.

Ecco poi la flotta di *SUP* forniti da *Tahe* (*Stand Up Paddle*, la

disciplina – ormai popolarissima negli stabilimenti balneari – che si

pratica pagaiando in posizione eretta su una tavola) con un istruttore

dedicato che permetterà a tutti di impararne i rudimenti. Per i più

“esperti”, c’è la *buddy SUP** Race*, una simpatica *challenge* aperta alle

persone dai 16 anni in su (con divisione in 3 categorie: uomini, donne,

under) che le vedrà confrontarsi in una gara dalla spiaggia alla vicina boa

(e ritorno), con premiazione finale alla sera.

Con *Nescafé* i villeggianti potranno sfidarsi in una gara avvincente di *tiro

al canestro* per vincere una sacca mare brandizzata oppure scatenarsi nei

balli di gruppo con i fantastici *Brazuca Fitness*.

Presso l’area *Nescafé* sarà possibile assaggiare tante ricette fredde a

base di caffè, preparate al momento da un team dedicato. Tante idee anche

da replicare a case per un’estate freschissima!

Sarà un modo tutto nuovo per scoprire quanto sia semplice e divertente

reinventare il caffè in chiave estiva, magari proprio sotto l’ombrellone.

Lasciati ispirare da Nescafé, e prova le ricette fredde al caffè per la tua

estate 2025: *dalla Crema al Caffè al Frappé Greco,* passando per una

gustosissima granita, la versatilità di Nescafé conquista l’estate 2025!

*Enel* sarà presente nelle 9 località balneari con uno stand pensato per

incontrare le persone, alle quali saranno dedicate attività di engagement

che consentiranno di conoscere il portafoglio di soluzioni e servizi

dell’azienda. Un’iniziativa che attraverso la presenza sul territorio

conferma l’impegno di Enel nell’essere sempre più vicina ai clienti e alle

loro esigenze.

Anche Lemonsoda sarà presente sulle spiagge più belle d’Italia con uno *stand

dedicato* e tantissime attività di *engagement, *per far vivere ai presenti

un’esperienza immersiva e rinfrescante: *dalla slot machine di Lemonsoda

Twist* presso lo stand, al *Twist Time annunciato direttamente dal palco

del Vertical* *Tour*, alle *run challenge Lemonsoda.*

I partecipanti potranno gustare i grandi classici della gamma – *Lemonsoda*

, *Oransoda* e *Lemonsoda Mojito* – disponibili in diversi formati, insieme

alla novità *Lemonsoda Twist*, la nuova bevanda gusto gazzosa *zero

zuccheri*, pensata per chi cerca leggerezza senza rinunciare al gusto.

Lemonsoda accompagnerà il tour non solo in spiaggia ma anche in radio, con

una speciale pianificazione su *Radio Deejay* per tutta la durata

dell’evento.

Quest’estate Brancamenta, l’inconfondibile amaro alla menta nato negli anni