giovedì 14 Agosto 2025
Puglia

IL COMUNE COMUNICA – domani il sindaco in visita presso le sale operative di Vigili del fuoco, 118 e Polizia Locale

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 A FERRAGOSTO IL SINDACO IN VISITA PRESSO LE SALE OPERATIVE
DI VIGILI DEL FUOCO, 118 E POLIZIA LOCALE
Domani, giovedì 15 agosto, il sindaco di Bari Vito Leccese, accompagnato dall’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone, sarà impegnato nella tradizionale visita presso alcune sale operative secondo il programma di seguito indicato:
alle ore 9 nella sala operativa dei Vigili del fuoco, in via Tupputialle ore 9.30 nella sala operativa del 118, al Policlinico
alle ore 10 nella sala operativa della Polizia locale, in via Aquilino.

