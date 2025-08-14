(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 *BOLOGNA, BIGNAMI (FDI): GRAZIE A FF.OO. PER MAXI SEQUESTRO DROGA*
“Desidero esprimere il più sentito ringraziamento e il plauso di Fratelli
d’Italia alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per l’importante
operazione condotta a Bologna, che ha portato al sequestro di un’ingente
quantità di droghe sintetiche, tra cui un quantitativo senza precedenti in
Italia della cosiddetta ‘droga del cannibale’.
Questo straordinario risultato dimostra, ancora una volta, la
professionalità, la dedizione e l’efficacia delle nostre Forze dell’Ordine
nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, fenomeno che minaccia
la sicurezza e la salute dei cittadini, in particolare dei più giovani.
Con gratitudine e determinazione sosteniamo l’azione di chi, ogni giorno,
opera in prima linea per difendere le nostre comunità e garantire il
rispetto della legalità.”
Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,
Galeazzo Bignami.
Roma, 14 agosto 2025
