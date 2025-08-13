(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Comunicato stampa 13 agosto
MONTE MARIO, ALFONSI: IMMEDIATAMENTE DOMATO IL PRINCIPIO D’INCENDIO
È stato tempestivamente spento il principio d’incendio che alle nove e
venti di questa mattina si è sviluppato a ridosso della rampa di Monte
Mario, la scalinata situata in prossimità di Villa Miani, colpendo un’area
di circa 200 mq, caratterizzata prevalentemente da sottobosco. L’incendio è
stato estinto alle dieci e mezza grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco e
della Protezione Civile, prontamente intervenuti sul posto, e non ha creato
danni.
“Ringrazio tutti per l’intervento messo in campo, operato in tempi rapidi,
a dimostrazione che la tempestività ed efficienza sono fondamentali per
circoscrivere gli incendi ed evitare conseguenze pericolose per
l’incolumità pubblica” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura,
Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. “Dall’avvio dell’estate,
ogni settimana, un nucleo interforze di Roma Capitale composto da personale
della Polizia Locale, della Protezione Civile e del Dipartimento Tutela
Ambientale presidia e pattuglia il parco nei punti maggiormente sensibili
per rimuovere potenziali inneschi di incendio, tra cui rami secchi e
residui di precedenti insediamenti abusivi. Un lavoro di concerto volto a
preservare il Parco e garantire la tutela della collettività” conclude
Alfonsi.
