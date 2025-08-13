Close Menu
Trending
mercoledì 13 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

MONTE MARIO, ALFONSI: IMMEDIATAMENTE DOMATO IL PRINCIPIO D’INCENDIO

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Comunicato stampa 13 agosto
MONTE MARIO, ALFONSI: IMMEDIATAMENTE DOMATO IL PRINCIPIO D’INCENDIO
È stato tempestivamente spento il principio d’incendio che alle nove e
venti di questa mattina si è sviluppato a ridosso della rampa di Monte
Mario, la scalinata situata in prossimità di Villa Miani, colpendo un’area
di circa 200 mq, caratterizzata prevalentemente da sottobosco. L’incendio è
stato estinto alle dieci e mezza grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco e
della Protezione Civile, prontamente intervenuti sul posto, e non ha creato
danni.
“Ringrazio tutti per l’intervento messo in campo, operato in tempi rapidi,
a dimostrazione che la tempestività ed efficienza sono fondamentali per
circoscrivere gli incendi ed evitare conseguenze pericolose per
l’incolumità pubblica” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura,
Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. “Dall’avvio dell’estate,
ogni settimana, un nucleo interforze di Roma Capitale composto da personale
della Polizia Locale, della Protezione Civile e del Dipartimento Tutela
Ambientale presidia e pattuglia il parco nei punti maggiormente sensibili
per rimuovere potenziali inneschi di incendio, tra cui rami secchi e
residui di precedenti insediamenti abusivi. Un lavoro di concerto volto a
preservare il Parco e garantire la tutela della collettività” conclude
Alfonsi.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl