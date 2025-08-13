Close Menu
Trending
mercoledì 13 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Emilia Romagna

MIRANDOLA IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DEL CONSIGLIERE COMUNALE ROBERTO NERI

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 MIRANDOLA IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DEL CONSIGLIERE COMUNALE
ROBERTO NERI
Letizia Budri (Sindaco): “Ci lascia un uomo di grande sensibilità e profondo senso
civico. A nome di tutta la comunità esprimo il nostro più sentito cordoglio”.
Con profondo dolore l’Amministrazione Comunale di Mirandola comunica la scomparsa
del Consigliere Comunale Roberto Neri, figura molto amata e stimata dalla cittadinanza
per il suo costante impegno a favore della collettività.
Eletto al Consiglio Comunale lo scorso Giugno 2024, con entusiasmo e passione Roberto
ha ricoperto il suo ruolo con uno spirito di servizio esemplare, anteponendo l’interesse
comune a ogni altra considerazione. Uomo di grande sensibilità culturale, ha saputo
trasformare la propria passione per l’arte in un gesto concreto di condivisione, aprendo
alla comunità le porte della sua preziosa collezione privata fotografica attraverso le mostre
organizzate al Barchessone Vecchio, divenute negli anni un punto di riferimento culturale
per il territorio.
«La scomparsa dell’amico Roberto ci addolora profondamente – dichiara il Sindaco
Letizia Budri – Con il suo sorriso discreto, la sua intelligenza garbata e la sua capacità di
ascolto, ha saputo costruire ponti, valorizzare la cultura e mettersi sempre al servizio degli
altri. A nome dell’intera Amministrazione Comunale, del Consiglio e di tutta la comunità
mirandolese, esprimo il più sentito cordoglio e vicinanza alla sua famiglia. La sua memoria
e il suo esempio continueranno a vivere nei tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato».
L’Amministrazione si unisce al dolore dei familiari, degli amici e di tutti coloro che hanno
avuto il privilegio di collaborare con lui e di apprezzarne le qualità umane e professionali.
Per informazioni:

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl