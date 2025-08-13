(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 MIRANDOLA IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DEL CONSIGLIERE COMUNALE
ROBERTO NERI
Letizia Budri (Sindaco): “Ci lascia un uomo di grande sensibilità e profondo senso
civico. A nome di tutta la comunità esprimo il nostro più sentito cordoglio”.
Con profondo dolore l’Amministrazione Comunale di Mirandola comunica la scomparsa
del Consigliere Comunale Roberto Neri, figura molto amata e stimata dalla cittadinanza
per il suo costante impegno a favore della collettività.
Eletto al Consiglio Comunale lo scorso Giugno 2024, con entusiasmo e passione Roberto
ha ricoperto il suo ruolo con uno spirito di servizio esemplare, anteponendo l’interesse
comune a ogni altra considerazione. Uomo di grande sensibilità culturale, ha saputo
trasformare la propria passione per l’arte in un gesto concreto di condivisione, aprendo
alla comunità le porte della sua preziosa collezione privata fotografica attraverso le mostre
organizzate al Barchessone Vecchio, divenute negli anni un punto di riferimento culturale
per il territorio.
«La scomparsa dell’amico Roberto ci addolora profondamente – dichiara il Sindaco
Letizia Budri – Con il suo sorriso discreto, la sua intelligenza garbata e la sua capacità di
ascolto, ha saputo costruire ponti, valorizzare la cultura e mettersi sempre al servizio degli
altri. A nome dell’intera Amministrazione Comunale, del Consiglio e di tutta la comunità
mirandolese, esprimo il più sentito cordoglio e vicinanza alla sua famiglia. La sua memoria
e il suo esempio continueranno a vivere nei tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato».
L’Amministrazione si unisce al dolore dei familiari, degli amici e di tutti coloro che hanno
avuto il privilegio di collaborare con lui e di apprezzarne le qualità umane e professionali.
Per informazioni:
(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 MIRANDOLA IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DEL CONSIGLIERE COMUNALE