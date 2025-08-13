INVITO CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE “Festa del Mare” — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Per presentare il programma de
La Festa del Mare, in programma il 5, 6 e 7 settembre 2025,
è convocata una conferenza stampa
oggi, mercoledì 13 agosto 2025
alle ore 11:00
nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo del Popolo ad Ancona
Interverranno:
l’Assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio, l’Assessore al Turismo Daniele Berardinelli,
l’assessore alle Pari Opportunità, Orlanda Latini, rappresentanti della Stella Maris e
altri soggetti coinvolti nella organizzazione.
