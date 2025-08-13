Close Menu
mercoledì 13 Agosto 2025
Puglia

IL COMUNE COMUNICA – musei e spazi culturali aperti nel weekend di Ferragosto

2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 IL COMUNE COMUNICA
mercoledì 13 agosto 2025
MUSEI E SPAZI CULTURALI APERTI NEL WEEKEND DI FERRAGOSTO
Per quanti restano in città e per i turisti che hanno scelto di conoscere Bari, nel weekend di
ferragosto sarà possibile visitare i musei cittadini, che osserveranno le seguenti aperture:
Museo Civico Bari (strada Sagges 13)
– venerdì 15 agosto: dalle ore 9.30 alle 13.30
– sabato 16 agosto: dalle ore 9.30 alle 13.30
– domenica 17 agosto: dalle ore 9.30 alle 13.30
Accanto alla collezione ordinaria, fino al 31 agosto il Museo Civico ospita la mostra
fotografica di Uliano Lucas “Altri sguardi. Immagini della follia tra memoria e progetto”,
dedicata alla trasformazione del sistema psichiatrico italiano dopo l’approvazione della
Legge Basaglia (1978).
Museo archeologico Santa Scolastica (via Venezia 73)
– venerdì 15 agosto: dalle ore 9 alle 13 e dalle 19 alle 23.30
– sabato 16 agosto: dalle ore 9 alle 19
– domenica 17 agosto: dalle ore 9 alle 13
In aggiunta alla collezione archeologica, fino al 15 agosto ospita “I’ll be your mirror”, un
progetto espositivo a cura di Angelo Ceglie con installazioni audio/video, incentrato sulla
relazione tra arte e linguaggi del contemporaneo: dal design alla danza, dal cinema alla
musica.
Spazio Murat (piazza del Ferrarese)
– venerdì 15 agosto: dalle ore 10 alle 14
– sabato 16 agosto: dalle ore 10 alle 20
– domenica 17 agosto: chiuso
Fino al 31 agosto Spazio Murat ospita “Walking Through”, un progetto espositivo del duo
Daniele Cinciripini e Serena Marchionni (ikonemi), curato da Federica Mambrini. Frutto di
un’accurata selezione estrapolata dall’archivio fotografico costituito a partire dal 2018 e in
corso, la mostra raccoglie gli esiti di un lungo lavoro di ricerca sul campo, attraverso l’Italia
e il tempo.
Teatro Petruzzelli (corso Cavour 12)
Anche nel weekend di Ferragosto il teatro sarà aperto per le visite guidate al foyer e alla
platea con i seguenti orari:
– venerdì 15 agosto: dalle ore 11 alle 12:30
– sabato 16 agosto: dalle ore 11 alle 16
– domenica 17 agosto: ore 16

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl