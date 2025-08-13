Close Menu
FESTA DEL MARE A PORTONOVO — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATO DI MERCOLEDI’ 13 AGOSTO

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 FESTA DEL MARE A PORTONOVO, NEL GIORNO DI FERRAGOSTO
Si rinnova ogni anno, nella baia piena di turisti
Come tradizione a Ferragosto torna, a Portonovo, la Festa del mare, che unisce il sacro con il profano in una baia piena di turisti. Una festa dedicata all’Assunzione in cielo della Madonna che ha origini antiche. E’ organizzata dalla Parrocchia e dalla Confraternita del SS Sacramento del Poggio, in collaborazione con gli operatori turistici della baia.
Programma consolidato da anni: alle ore 9:00 la partenza della processione dalla piazzetta, preceduta dall’immagine della Madonna con l’Arcivescovo Angelo Spina ed il sindaco Daniele Silvetti e la banda di Torrette fino all’ingresso della chiesa di Santa Maria dove, alle 9,30, Mons. Spina celebrerà la Messa con il parroco don Lorenzo Rossini.
Al termine l’Arcivescovo benedirà le imbarcazioni dall’alto radunate nello specchio di mare sottostante. Quindi la processione in mare, sulle batane, l’omaggio di una corona d’alloro per ricordare i caduti, e l’arrivo nella spiagge del molo per il consueto saluto ai bagnanti.
