Coronavirus, 32 nuovi casi e 3 decessi negli ultimi sette giorni

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 32 nuovi casi di
Covid-19: 7 confermati con tampone molecolare e gli altri 25 con test
rapido.
Il numero dei contagiati rilevati in regione dall’inizio della pandemia
casi totali).
A oggi sono ricoverate in ospedale 17 persone (stabili rispetto alla
settimana precedente), di cui 2 (stabili) si trovano in terapia intensiva.
In 167 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (26 in più
rispetto alla settimana precedente, più 18,4%).
La lista dei decessi si aggiorna con 3 nuovi decessi: un uomo e 2 donne con
un’età media di 73,7 anni.
L’andamento per provincia
Con gli ultimi casi salgono a 446.295 i positivi dall’inizio dell’emergenza
nei comuni della Città metropolitana di Firenze (8 in più rispetto alla
settimana precedente), 107.907 in provincia di Prato, 129.116 a Pistoia (1
in più), 87.571 a Massa Carrara, 181.771 a Lucca (7 in più), 196.707 a
Pisa (3 in più), 154.228 a Livorno (3 in più), 151.436 ad Arezzo (3 in
più), 120.036 a Siena (1 in più) e 93.897 a Grosseto (4 in più). A
questi vanno aggiunti 573 casi di positività notificati in Toscana ma che
riguardano residenti in altre regioni.
La Toscana ha circa 45.639 casi complessivi ogni 100.000 abitanti
dall’inizio della pandemia (tra residenti e non residenti). Al momento la
provincia di notifica con il tasso più alto é Lucca (con 47.606 casi ogni
100 mila abitanti), seguita da Livorno (47.264) e Pisa (47.096). La più
bassa concentrazione si riscontra a Prato (con un tasso di 41.515).
I decessi
Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a
Siena, 1 a Grosseto.
Sono 12.804 i deceduti dall’inizio dell’epidemia: 3.991 nella Città
metropolitana di Firenze, 1.006 in provincia di Prato, 1.164 a Pistoia, 758
a Massa Carrara, 1.125 a Lucca, 1.470 a Pisa, 967 a Livorno, 838 ad Arezzo,
763 a Siena, 503 a Grosseto. Vanno aggiunte 219 persone decedute sul suolo
toscano ma erano residenti fuori regione.
Il tasso grezzo di mortalità per Covid-19 (numero di deceduti/popolazione
residente) è al momento 349,8 ogni 100 mila residenti. Per quanto riguarda
le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara
(405,4 ogni 100 mila abitanti), seguita da Firenze (403,6 x100.000) e
Pistoia (401,5 x100.000), mentre il più basso è a Grosseto (233,1
x100.000).
