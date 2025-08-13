Contributi alle imprese, nuove linee guida per i bandi

Close Menu
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Completata in Regione la nuova versione delle ‘linee guida’ per la
struttura ‘Bando-Tipo’ per l’accesso delle imprese ai contributi
pubblici, nel segno della maggiore semplificazione e in aggiornamento con
norme e prassi virtuose.
“Le modifiche hanno l’obiettivo di garantire che le risorse pubbliche
destinate alle imprese siano gestite in modo chiaro ed efficace”,
dichiarano il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore a
economia e turismo, Leonardo Marras. “Abbiamo voluto semplificare le
procedure, migliorare la trasparenza e rendere più accessibili i
contenuti, riducendo drasticamente i tempi di istruttoria per dare una
risposta rapida alle imprese che presentano i loro progetti. È un passo
importante verso un sistema più snello e affidabile, per un sostegno alle
imprese più rapido e mirato”.
L’intervento si è concentrato su semplificazione di contenuti e procedure;
trasparenza e chiarezza espositiva; adeguamento alla normativa nazionale e
regionale e raffronto con linee guida analoghe adottate a livello
ministeriale e da altre Regioni, per individuare prassi efficaci e
soluzioni condivise.
L’attività svolta è funzionale alla redazione di un nuovo modello di
Bando-tipo. In futuro si procederà anche a un atto riferito alla
disciplina dei controlli (distinti in controlli formali e controlli
sostanziali).

