[Comune Palermo] Amap, nessun rischio per la balneazione per scarico Presidiana

Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 COMUNICATO STAMPA
Apertura dello scarico di Presidiana: nessun rischio per la balneazione
L’AMAP informa che, a causa della momentanea interruzione dell’energia elettrica nella centrale di sollevamento della sorgente Presidiana si é attivato automaticamente (per come impostato nel sistema di controllo di processo) l’apertura dello scarico dell’adduttore omonimo, per consentire di depressionare la condotta e scongiurare eventuali danni alle infrastrutture.
Si specifica che le acque in surplus nell’adduttore scaricate al nodo di Santa Barbara sono costituite da acque della sorgente Presidiana opportunamente disinfettate, convogliate nello scarico autorizzato, con recapito a mare nel vallone Sant’Oliva che non costituiscono elemento inquinante.
Le fluenze del canale di scarico, ove possono confluire gli scarichi delle acque meteoriche, determinano inevitabili trascinamenti del materiale di sedime e di quanto depositatosi nel fondo del canale stesso, fenomeno non riconducibile all’esercizio dell’adduttore.
Sono in atto tutte le azioni necessarie a far rientrare il fenomeno, regolando opportunamente gli assorbimenti della rete, a garanzia dell’approvvigionamento idropotabile del Comune di Cefalù e dell’apporto cospicuo nel complesso ed integrato sistema idrico metropolitano.

