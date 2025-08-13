Com. Le sere di giovedì 14 e venerdì 15 agosto torna a Caltagirone “La Scala illuminata”, spettacolo unico al mondo, con un disegno omaggio a Papa Leone XIV

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Le sere di giovedì 14 e venerdì 15 agosto torna a Caltagirone
“La Scala illuminata”, spettacolo unico al mondo, con un disegno
omaggio a Papa Leone XIV
Conto alla rovescia in vista di uno spettacolo unico al mondo, che ogni anno attira a
Caltagirone migliaia di visitatori. Dopo l’apprezzato doppio appuntamento del 24 e 25 luglio, le
sere di giovedì 14 e venerdì 15 agosto, alle 21,30, in occasione del “clou” dei festeggiamenti in
onore della compatrona Maria Santissima del Ponte, si rinnoverà nella città della ceramica l’atteso
spettacolo di luci e colori della “Scala illuminata” – denominata in questa circostanza “Luminaria
dell’Apparizione” per ricordare il significativo evento di 453 anni fa con l’Apparizione della
Vergine a una bambina -, che vedrà ancora una volta la monumentale Scala di Santa Maria del
Monte (142 gradini tutti decorati con splendide maioliche) trasformarsi in un fantasmagorico arazzo
di fuoco. Tutto ciò avverrà nel cuore del centro storico riconosciuto dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità.
Il disegno (unico per entrambe le serate) è di Giuseppe Ales (fra i “maestri della
Luminaria”) ed è dedicato a Papa Leone: in testa raffigura il monogramma mariano con alla base il
ponte e la fonte del santuario di Maria Santissima del Ponte; al centro lo stemma del nuovo
pontefice; in basso la scritta con il nome di Leone XIV, il tutto perimetrato da elementi geometrici e
decorativi di tradizione calatina. Utilizzati 3770 coppi fra bianchi, verdi, rossi e azzurri.
L’installazione è curata da Mario Russo e dalle sue figlie, secondo una tradizione centenaria
suggellata dal riconoscimento all’interno del Reis (Registro delle eredità immateriali della Sicilia)
La sera di venerdì 15, alle 21,45, uno spettacolo pirotecnico si svilupperà dalla sommità
della Scala. I fuochi d’artificio accompagneranno, un’ora dopo circa, il rientro in Santuario della
processione dell’icona di Maria Santissima del Ponte.
La collocazione dei coppi avverrà nella notte fra mercoledì 13 e giovedì 14. Alle 21,30 di
giovedì 14 e venerdì 15 agosto la Scala piomberà nel buio. Così la gente assiepata lungo i gradini
accenderà con appositi stoppini le migliaia di lucignoli, trasformando la Scala in un grande tappeto
sfavillante.
“La Scala illuminata – sottolinea il sindaco Fabio Roccuzzo – oltre che costituire, nella sua
declinazione di, un omaggio a Maria Santissima del Ponte, è un
evento di forte identità per i calatini, ma anche di grande suggestione e significativo richiamo per i
turisti, che anche quest’anno sono attesi numerosi. Si tratta di uno spettacolo che, nel segno di una
tradizione consolidata, celebra l’arte e la bellezza e che potrà essere ammirato anche le sere del 14 e
15 agosto”.
(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Le sere di giovedì 14 e venerdì 15 agosto torna a Caltagirone