Avviso convocazione Consiglio Comunale del 21 e 22 agosto 2025-signed

Comuni de Aristanis
Presidenza Consiglio Comunale
Prot.
Visto il D.lgs. nr. 267/2000 (T.U.E.L.);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per il Funzionamento del
Consiglio Comunale
Consigliere Comunale
Al Vice-Presidente del C.C.
Al Signor Sindaco
Ai Signori Assessori
Al Signor Segretario Generale
Ai Signori Dirigenti
Ai Signori Revisori dei Conti
Al Capo Gabinetto Sindaco
All’Ufficio Stampa
Al Comando P.M.
All’Uff. Messi
Il Presidente
convoca il Consiglio comunale in seduta straordinaria urgente pubblica in presenza in 1ª convocazione per
il giorno 21 agosto 2025 (giovedì) alle ore 08:30 e in eventuale prosecuzione e/o 2ª convocazione per il
giorno 22 agosto (venerdì) alle ore 08.30 presso la Sala Consiliare della Provincia – Via Senatore Carboni
– Oristano – per la discussione del seguente
Ordine del Giorno
1) Surroga del Consigliere comunale Gianfranco Licheri e convalida elezione a Consigliera comunale della
Sig.ra Giulia Solinas (Prop. n. 58 del 12/08/2025);
2) Comunicazioni del sindaco;
3) Nomina componente di maggioranza in seno alla I Commissione consiliare permanente: “Bilancio e
Programmazione – Personale e Polizia Urbana” (Prop. n. 56 del 12/08/2025);
4) Nomina Consigliere comunale in seno alla commissione per la formazione degli elenchi comunali dei
Giudici Popolari di cui all’art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni (Prop. 57
del 12/08/2025).
Oristano, li 13/08/2025
Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Puddu
