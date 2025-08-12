Close Menu
Rai: Pd, circolare ad Rossi paradossale limitazione di informazioni

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

Rai: Pd, circolare ad Rossi paradossale limitazione di informazioni
“Anche se nascosta dietro ai principi di ‘diligenza, correttezza, buona fede e lealtà nell’utilizzo dei presidi digitali’, trovo del tutto paradossale la circolare dell’Ad Rai, Giampaolo Rossi con cui limita la libertà dei dipendenti dell’azienda nell’utilizzo dei social con la minaccia di provvedimenti disciplinari contro i cosiddetti trasgressori. A parte la divulgazione di informazioni protette da segreto contrattuale, non vorrei che la circolare fosse solo uno strumento per impedire di venire a conoscenza quello che avviene all’interno della Rai come se ‘i panni sporchi si lavano solo in casa’. Un circolare ad hoc per restringere sia la comunicazione, sia l’informazione dall’interno della Rai”. Così in una nota i componenti del Partito Democratico nella commissione di Vigilanza Rai.
Roma 12/08/2025
Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico
Camera dei Deputati
per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it

