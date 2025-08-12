Close Menu
Toscana

Pr Fesr 2021-27, più di 7 milioni a Siena: Giani e Baccelli soddisfatti

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 **Pr Fesr 2021-27, più di 7 milioni a Siena: Giani e Baccelli
soddisfatti**
La Regione Toscana destina 7 milioni 207 mila euro, nell’ambito del Pr Fesr
2021-27, al Comune di Siena per la rigenerazione del Parco delle Mura
comprendente la Fortezza Medicea e il complesso di San Marco
Scritto da Marco Ceccarini – 12 agosto 2025
“È una riqualificazione importante per Siena e per l’intera Toscana,
visto il ruolo che questa città riveste a livello regionale. Destiniamo
oltre 7 milioni di euro al Comune di Siena per la funzionalizzazione
dell’area urbana e per la rigenerazione del Parco delle Mura comprendente
la Fortezza Medicea e il complesso di San Marco. Siamo sinceramente
soddisfatti. Le grandi città d’arte toscane sono al centro dei pensieri e
delle politiche della Regione”.
Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore
regionale alle Infrastrutture e al Territorio, Stefano Baccelli, commentano
l’approvazione, da parte della Giunta regionale, dell’accordo di programma
che dà il via libera alle operazioni di strategia territoriale nelle aree
senesi previste nell’ambito del Pr Fesr 2021-27 per la riqualificazione
socio-culturale del Parco delle Mura di Siena comprendente la Fortezza
Medicea e il complesso dell’ex Collegio di San Marco.
Al progetto la Regione Toscana partecipa con un finanziamento, destinato al
sul bilancio finanziario gestionale 2025-27. Il Comune di Siena
parteciperà con fondi propri.
Lo scopo complessivo è riqualificare e porre in connessione la Fortezza
Medicea con il complesso di San Marco, la Porta Romana, la Piazza Santo
Spirito ed altri percorsi interni alla città, il tutto al fine della
riqualificazione urbanistica ed ambientale delle aree urbane di Siena.

