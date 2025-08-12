MA LO SAPETE CHE LE BETONEGHE FARANNO TAPPA A NOALE? 30 agosto 2025 – ore 20.15

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 *RASSEGNA TEATRALE PARCOSCENICO*
*MA LO SAPETE CHE LE BETONEGHE *
*FARANNO TAPPA A NOALE?*
*Sabato 30 agosto 2025 21:15 Noale, Rocca dei Tempesta*
in caso di mal tempo recupero il 31 agosto
Dopo il successo della prima stesura teatrale, tornano in scena Le
Betoneghe,
*#Silvana
,
#Renata
e #Franca
con altri nuovi “siparietti” e ambientazioni, con l’unico scopo di
divertire un pubblico che le segue sia a teatro che nel web. Ad
accompagnarle musicalmente Cristian Ricci e l’orchestrina del Teatro delle
Arance, con nuove canzoni scritte appositamente per la nuova edizione da
Augusto Prosdocimo e Giovanni Buoro.
con l’accompagnamento musicale di Cristian Ricci
e l’orchestrina del Teatro delle Arance
testi e produzione Teatro delle Arance
regia Giovanna Digito
*Evento in collaborazione Arteven, Avis e Sirca*
Biglietti disponibili a questo link:
https://www.vivaticket.com/it/ticket/betoneghe-doc/271496?culture=it-it
Agevolazioni per persone con disabilità
[image: Locandina Arteven Betoneghe.jpg]
