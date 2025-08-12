Close Menu
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 **Giani: “Riaperta la strada ‘Balza Fiorita’: un importante traguardo il
territorio”**
“Oggi è un giorno importante per il nostro territorio. La strada di Balza
Fiorita, che collega Camaiore con La Culla e Sant’Anna di Stazzema, è
finalmente riaperta dopo i lavori di consolidamento e messa in sicurezza
resi necessari dalla frana del marzo 2023. Questo risultato è stato
possibile grazie all’impegno della Regione Toscana, che ha stanziato 350
mila euro per il secondo lotto di interventi”, lo ha detto il presidente
Eugenio Giani presenziando all’inaugurazione.
“La riapertura di questa arteria – ha continuato – non solo garantisce la
piena operatività della viabilità, ma rappresenta anche un simbolo di
rinascita e memoria, coincidendo con l’anniversario dell’eccidio di
Sant’Anna di Stazzema. Un evento che ci ricorda l’importanza di preservare
la nostra storia e la nostra identità.
“Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per il completamento di
quest’opera complessa, realizzata con attenzione alla sicurezza, alla
stabilità del versante e alla qualità della viabilità. La Regione
Toscana continuerà a lavorare per garantire la sicurezza e la
funzionalità delle nostre infrastrutture, nell’interesse dei cittadini e
delle comunità locali”, ha concluso il presidente.

