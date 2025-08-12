(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 **Giani firma il decreto che fissa la data delle elezioni regionali il 12 e
13 ottobre **
/Scritto da Redazione, martedì 12 agosto 2025 alle 17:04/
“In Toscana si andrà alle urne il 12 e 13 ottobre, come avevamo detto da
mesi”. Il presidente Eugenio Giani ha firmato il decreto con cui fissa la
data delle elezioni regionali in Toscana.
“La nostra sarà la regione che vota ‘nel mezzo’, quando avranno già
votato Val d’Aosta e Marche, che vanno alle urne il 28 e 29 settembre, e la
Calabria, il 5 e 6 ottobre; altre 3 regioni voteranno a novembre
inoltrato”, continua Giani. “La nostra data forse è la più
equilibrata: coincide con il momento del rientro a scuola e si evitano
periodi in cui il rischio di allerte per il maltempo è più alto, come
sappiamo che accade in Toscana a fine ottobre e inizio novembre. Inoltre è
una data che consente l’approvazione del bilancio entro il entro 31
dicembre, oltre il quale si va in esercizio provvisorio, che è una
condizione molto grave per quel che riguarda la capacità di spesa e il
funzionamento della Regione”.
(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 **Giani firma il decreto che fissa la data delle elezioni regionali il 12 e