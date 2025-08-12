(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 EX ILVA. MAIORANO (FDI): GRAZIE A URSO ACCORDO CHE TIENE INSIEME SALUTE, AMBIENTE E LAVORO
“La decarbonizzazione dell’Ilva e del territorio di Taranto finalmente è realtà. La pazienza del ministro Urso e dell’intero governo alla fine hanno prevalso e a vincere questa battaglia sono tutte le parti in causa. Si continuerà a produrre, dunque i lavoratori manterranno il proprio lavoro, compresi gli addetti dell’indotto, e contemporaneamente viene salvaguardato l’ambiente. Un risultato che non era affatto scontato. Per anni ci hanno detto che o si chiudeva o si inquinava. Oggi, finalmente, sappiamo che ci sarà un processo condiviso che mette insieme salute, ambiente e lavoro”. Lo ha detto il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano.
