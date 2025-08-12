(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 EX ILVA. IAIA-MONGELLI (FDI): ACCORDO GRAZIE A PERSEVERANZA MINISTRO URSO E DELL’INTERO GOVERNO
“L’accordo per la decarbonizzazione dell’ex Ilva è particolarmente importante perché segna la fine della produzione inquinante che ha tanto devastato il mio territorio. Il risultato, che prevede anche la salvaguardia dei livelli occupazionali, si deve alla perseveranza del ministro Urso e dell’intero governo che anche quando l’accordo sembrava lontanissimo non ha mai perso la fiducia nel dialogo e nella mediazione. Oggi si mette la parola fine alla fase della trattativa e si guarda al futuro con prospettive di sviluppo per un territorio martoriato che finalmente torna, grazie all’impegno del governo Meloni, a rinascere”. Lo dicono in una nota Dario Iaia, deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Taranto, e Gianluca Mongelli, coordinatore cittadino di Fdi Taranto.
