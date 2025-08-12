cs bando borgo accogliente Staffolo

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 COMUNICATO STAMPA
Bando “Borgo Accogliente”: proseguono le procedure amministrative del Bando Borgo Accogliente con la firma delle convenzioni tra Regione e Comuni coinvolti nei progetti. Contestualmente all’avanzamento amministrativo si intende informare puntualmente nel merito dei singoli progetti finanziati per la valorizzazione dei territori e dei borghi marchigiani.
STAFFOLO LANCIA “PIATTAFORMA STAFFOLO”: IL BORGO DEL VERDICCHIO SI RIGENERA PUNTANDO SU TURISMO SOSTENIBILE E QUALITÀ DELL’OSPITALITÀ
Avviato a Staffolo il progetto “Piattaforma Staffolo – Riqualificazione del borgo per un turismo integrato e sostenibile”, iniziativa, promossa dal Comune in sinergia con 10 soggetti privati del territorio che ha ottenuto un finanziamento di 500mila euro nell’ambito del bando Borgo Accogliente.
“Il Comune di Staffolo – dichiara il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli – ha saputo cogliere l’opportunità del bando Borgo Accogliente per lanciare un progetto interessante e innovativo quale ‘Piattaforma Staffolo’. Questo progetto, che rientra in una strategia per la quale abbiamo messo in campo oltre 110 milioni di euro, rappresenta un esempio eccellente di collaborazione tra pubblico e privato e dimostra la capacità del territorio di valorizzare le proprie risorse e attrattività turistiche.
Con il finanziamento regionale e il contributo dei privati una struttura fortemente legata alla vita comunitaria della città potrà ritornare ad essere punto di riferimento per i cittadini ma in più arricchito di nuove funzioni che lo renderanno, funzionale e più moderno per i visitatori e un’opportunità di crescita per l’economia locale. Sono certo che questo progetto contribuirà a rafforzare l’identità del borgo e a promuoverne lo sviluppo sostenibile, diventando un modello di successo per altri territori della regione”.
Il progetto ruota attorno alla rigenerazione del Kiosco Europa, storico luogo di aggregazione alle porte del centro, che sarà trasformato in hub turistico multifunzionale aperto tutto l’anno: punto di informazione e accoglienza, nodo logistico per esperienze e itinerari cicloturistici e trekking, spazio eventi, punto di ricarica per e-bike e area ristoro. Un’infrastruttura centrale per un sistema di accoglienza diffusa e sostenibile, capace di valorizzare le risorse enogastronomiche, culturali e paesaggistiche del borgo, di creare nuovi servizi e occasioni di lavoro per il territorio e generare una rete stabile di collaborazione tra pubblico, privato e comunità.
Alla progettualità pubblica, infatti, si affianca un articolato programma di investimenti privati in strutture ricettive, ristorazione e cantine, volto ad ampliare gli spazi dedicati alla degustazione e all’accoglienza, realizzare nuovi percorsi naturalistici e punti panoramici tra i vigneti, installare sistemi di efficientamento energetico, promuovere Staffolo e il Verdicchio attraverso strumenti digitali.
