Sassari, lì 12 agosto 2025
Con il premio della Nostalgia, un’altra serata di grandi
emozioni
Oggi, martedì 12 agosto, si è tenuta in piazza del Comune la 60esima edizione della
cerimonia per la consegna del Candeliere d’Oro, d’Argento, di Bronzo e d’Oro Speciale.
Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Mascia, sono stati consegnati i riconoscimenti. Il
Candeliere d’Argento, destinato al sassarese che da più tempo vive in Continente e
che torna in città in occasione della Discesa dei Candelieri, è stato vinto da Maria
Giuseppa Cherchi, che vive a Genova dal 1962, veterana del concorso: dopo essere
salita più volte sul podio, finalmente nella sessantesima edizione porta a casa l’ambito
riconoscimento.
Il Candeliere d’Oro, destinato al sassarese che da più tempo vive all’estero e che arriva
in città in occasione della Faradda, è stato assegnato a Giorgio Gromme, nato a
Sassari nel 1956 e dal 1981 residente a Leeuwarden, nei Paesi Bassi.
Il bando per il Candeliere di Bronzo, rispolverato dopo tanti anni per premiare il non
sassarese che ha scelto questa città per viverci, ha avuto un grande successo, con 31
candidature. Il vincitore è Vittorio Arca, nato a Villanova Monteleone nel 1936 e
residente a Sassari dal 1939.
È l’Orchestra Jazz della Sardegna il Candeliere d’Oro Speciale 2025, premio destinato
a chi ha dato lustro e benemerenza a Sassari e alla Sardegna. La commissione ha così
motivato: «Un’eccellenza nel campo dell’arte, che è partita da Sassari e nella sua lunga
storia è stata capace, unica orchestra jazz nell’isola, di attrarre e far crescere talenti
musicali che si sono affermati professionalmente in campo nazionale e internazionale.
Si è impegnata a promuovere e valorizzare i giovani musicisti, cooperando attivamente
