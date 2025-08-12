Close Menu
Toscana

Agricoltura sociale, un marchio a tutela degli operatori iscritti all’albo regionale

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

all’albo regionale**
/Scritto da Mario Hagge, martedì 12 agosto 2025 alle 15:44/
Gli operatori di agricoltura sociale, iscritti all’albo regionale, si
avvarranno di un segno distintivo che recherà la dicitura “Fattoria
sociale – Regione Toscana”. Lo dispone una delibera regionale presentata
dalla vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi che
attua una disposizione della legge regionale 20/2023 in materia di
agricoltura sociale. Il marchio, predisposto sulla base di un modello
definito dalla Giunta regionale, verrà riportato su tutto il materiale
informativo, illustrativo e segnaletico delle fattorie sociali.
“L’iniziativa – sottolineano il presidente Eugenio Giani e l’assessora
Saccardi – mira a tutelare e valorizzare le realtà che uniscono
l’attività agricola a finalità sociali, come l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, progetti terapeutici, educativi o di inclusione. Il
marchio consentirà ai consumatori di identificare facilmente i prodotti e
i servizi offerti da queste imprese, garantendo trasparenza e qualità. La
Toscana è da tempo impegnata a sostenere l’agricoltura sociale,
riconoscendone il duplice valore: economico, legato alla filiera
agroalimentare, e sociale, per il suo impatto positivo sulle comunità.
L’adozione del segno distintivo rappresenta un ulteriore passo avanti per
rafforzare questa sinergia e dare maggiore visibilità agli operatori del
settore”.

