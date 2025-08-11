Von der Leyen parteciperà all’incontro online UE-Trump del 13 agosto

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prenderà parte il 13 agosto a una videoconferenza tra i leader dell’Unione Europea e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in preparazione al vertice Russia-USA previsto per il 15 agosto in Alaska.
L’iniziativa è stata confermata dal servizio stampa della Commissione europea e dal portavoce del governo tedesco Stefan Kornelius, che ha spiegato come l’incontro online avrà l’obiettivo di discutere “ulteriori opzioni di pressione sulla Russia” in relazione alla guerra in Ucraina.
All’appuntamento parteciperanno i capi di Stato e di governo di Germania, Finlandia, Francia, Regno Unito, Italia, Polonia e Ucraina, insieme al presidente del Consiglio europeo e al segretario generale della NATO, in “diversi cicli” di consultazioni.
Il presidente Trump aveva annunciato l’8 agosto la sua intenzione di incontrare l’omologo russo Vladimir Putin il 15 agosto. La data e il luogo — Alaska — sono stati successivamente confermati dal consigliere presidenziale russo Yury Ushakov, che ha anticipato come i colloqui si concentreranno sulla ricerca di una soluzione duratura alla crisi ucraina.