(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Porto, verifiche a tappeto sull’occupazione dei posti barca
Sono in corso verifiche a tappeto al porto di Anzio sulla regolarità di chi sta occupando posti barca. C’è chi è fuori da ogni regola, occupando abusivamente il posto senza nemmeno aver risposto al bando dell’amministrazione comunale, chi ha presentato domanda ma ha pagato soltanto parzialmente, continuando a usufruire degli spazi in acqua senza averne titolo e chi, invece, ha avuto un posto assegnato ma continua a occuparne uno diverso.
“Abbiamo detto sin dal primo momento che iniziava una stagione nuova per la gestione del porto – spiega il sindaco, Aurelio Lo Fazio – siamo andati incontro a tutti, le vecchie abitudini evidentemente sono dure da scardinare, ma noi andiamo avanti”.
“Ci sono aventi diritto che non possono occupare il posto per il quale hanno regolarmente pagato – aggiunge il vice sindaco e assessore al Demanio, Pietro Di Dionisio – e altri in attesa di assegnazione ma per i quali non possiamo procedere. Per questo non tollereremo oltre occupazioni senza titolo”.
