lunedì 11 Agosto 2025
Parco del Matese, Cerreto (FdI): Auguri a nuovo Presidente Andrea Boggia

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2025

Parco del Matese, Cerreto (FdI): Auguri a nuovo Presidente Andrea Boggia
“Il Parco del Matese sta ogni giorno di più divenendo realtà. L’ultima pietra posata, è la nomina dell’avvocato Andrea Boggia a Presidente del Comitato di Gestione. Un ruolo apicale e importante che certifica come i lavori per istituire il parco ed il territorio stiano procedendo spediti e senza sosta. Andrea Boggia, amministratore da anni con spiccate doti da tutti riconosciute, avvocato affermato e sopratutto amante e profondo conoscitore del territorio matesino è la persona giusta cui affidare questa importante fase istitutiva.
Diventa così l’interlocutore naturale e diretto per sindaci, regioni e attori sul territorio, e sarà in grado di guidare il Comitato con la professionalità, serietà ed esperienza che lo contraddistinguono, proseguendo e conducendo l’interlocuzione che affronterà con sensibilità e competenza nel solco dell’armonizzazione degli interessi comuni. Grazie a Giorgia Meloni, al ministro dell’ambiente Pichetto Fratin e al Sottosegretario all’ambiente con delega ai parchi, Claudio Barbaro, che hanno individuato in Boggia la figura adatta per il territorio. Con lui, oggi, il Parco ha mosso un grande passo in avanti, così come chiesto a gran voce da Fratelli d’Italia da anni”.
Lo dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

