Close Menu
Trending
lunedì 11 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Marche: Guerino Testa (FdI): il doppiopesimo della sinistra anche nel caso Ricci non si smentisce mai

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Marche: Guerino Testa (FdI): il doppiopesimo della sinistra anche nel caso Ricci non si smentisce mai
“Ma è normale che un locale della provincia di Pesaro venga sottratto alla disponibilità del pubblico per ben 5 anni e messo a disposizione di un singolo, nel caso specifico Matteo Ricci? È normale che per lo stesso da quest’ultimo venga corrisposto il ‘contributo’ irrisorio di 2400 euro l’anno? La risposta è no. Ma ancora una volta nessuno tra le fila della sinistra – che sarebbe stata pronta a una levata di scudi nel caso in cui la vicenda avesse riguardato un esponente di maggioranza – sente di dover prendere le distanze. E non ci sorprende che non lo faccia neanche l’avvocato del popolo, Giuseppe Conte, ormai pronto a difendere l’indifendibile pur di recuperare un po’ di potere e imporre il suo candidato Fico in Campania. Ma fino a che punto ancora Dem e 5stelle sono disposti a fingersi muti, ciechi e sordi? Ma sono davvero convinti di poter ancora prendersi gioco così degli elettori? I marchigiani non cadranno in questa trappola e il conto da pagare alle urne per loro sarà salatissimo”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, segretario della commissione Finanze.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl