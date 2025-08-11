(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 M.O.: Scotto (Pd), Farnesina spieghi espulsione don Nandino Capovilla da Israele
“La Farnesina chieda spiegazioni sull’espulsione a don Nandino Capovilla, prete veneziano, che ha ricevuto un decreto di espulsione da Israele. Don Nandino era a Tel Aviv insieme a una delegazione di Pax Christi per un pellegrinaggio in Terrasanta. Non è accettabile che persino le autorità religiose che predicano pace e giustizia siano destinatari di provvedimenti di questo genere in un momento così delicato alla vigilia dell’occupazione totale di Gaza condannata dall’intera comunità internazionale”.
Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.
Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico
Camera dei Deputati
per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]
(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 M.O.: Scotto (Pd), Farnesina spieghi espulsione don Nandino Capovilla da Israele