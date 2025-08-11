(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 M.O. Kelany (FDI): da Hannoun parole che fanno rabbrividire, 5s dà sponda e Conte che dice?
“Il Tempo oggi pubblica le parole pronunciate dal famigerato architetto Hannoun all’alba del 7 ottobre, terminale di Hamas in Italia ed anche a seguito di una nostra interrogazione parlamentare poi attinto da un provvedimento di espulsione. Parole che fanno rabbrividire e in cui definiva Hamas un legittimo movimento di ‘resistenza’, condannando il governo italiano per il sostegno ad Israele. Tutto ciò rappresenta un chiaro sostegno al terrorismo islamista, così come erano chiare le parole di Suleyman Hijazi, che ringraziava Dio per l’eccidio degli ebrei del 7 ottobre e che sempre con una nostra interrogazione parlamentare abbiamo fermamente denunciato. Ci chiediamo come sia possibile che personaggi di questo calibro partecipino a conferenze stampa organizzate dai 5 stelle e si facciano selfie assieme a Francesca Albanese, la quale espressamente interrogata sul punto, smentisce di conoscere il personaggio. Peccato che in un video Hijazi ha confermato di essere lì presente proprio per sostenere le posizioni della Albanese. Anche il presidente della comunità ebraica Meghnagi oggi condanna fermamente gli espisodi e chiede chiarezza. Diciamo da tempo che le sinistre italiane stanno pericolosamente dando sponda a soggetti che propalano tesi filo terroristiche e antisemite. Ci dica il presidente Conte se si dissocia dalle attività dei suoi parlamentari, che stanno condividendo il palcoscenico della propaganda pro pal condividendolo con personaggi evidentemente sostenitori dei terroristi”. Lo dice Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento Immigrazione.
