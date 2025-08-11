(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 **Il presidente Giani il 12 agosto a Sant’Anna di Stazzema**
Parteciperà alla commemorazione e ricordo della strage nazifascista che
lì si consumò ottantuno anni fa
/Scritto da Walter Fortini, lunedì 11 agosto 2025 alle 18:39/
Ci sarà anche il presidente della Toscana Eugenio Giani alla commmerazione
in ricordo della strage nazifascista di Sant’Anna di Stazzema in programma
martedì 12 agosto 2025 dalle nove di mattina sulla montagna che si
affaccia sul mare della Versilia dove ottantuno anni fa soldati tedeschi,
con la complicità di alcuni fasciti italiani, massacrarono e uccisero
chiunque e ovunque senza pietà: 560 vittime inermi, sterminate con le
raffiche delle mitragliatrici, con colpi di pistola a bruciapelo, con i
lanciafiamme, inferiendo sui corpi dei bambini come al tiro al piattello e
sulle donne in dolce attesa. Un vero eccidio pianificato a tavolino.
Il presidente Giani interverrà dall’ossario attorno alle 10.45, dove
parleranno anche il sindaco Maurizio Verona, il presidente
dell’associazione “Martiri di Sant’Anna” Umberto Mancini e la sindaca di
Genova Silvia Salis a cui è affidata quest’anno l’orazione ufficiale.
