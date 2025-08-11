[Comune Palermo] Giornate di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti lungo la costa sud – L’apprezzamento della commissione speciale Mare e Coste della seconda Circoscrizione

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 A nome mio personale e dell’intera Commissione Speciale Mare e Coste della
seconda Circoscrizione, desidero esprimere apprezzamento per il lavoro
svolto dalle società Rap, Reset e Srr e le associazioni volontarie
Plastifree, Legambiente Palermo e Legambiente Circolo Mesogeo, Guardia
Marina Nazionale, Associazione Sant’Erasmo Nautilius, Medical Care e
Associazione Maredolce per il contributo offerto durante le giornate del 9
e 10 agosto, dedicate alla sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti
lungo la costa sud.
Siamo, inoltre, molto soddisfatti per avere riscontrato l’atteggiamento
collaborativo e la partecipazione concreta degli utenti della spiaggia, che
hanno dimostrato un forte senso di responsabilità e attenzione per la
pulizia ed il decoro dell’arenile».
Lo dichiara il presidente della Commissione Speciale Mare e Coste della
seconda Circoscrizione, Alessandro Gandolfo.
Giovanni Gaudesi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
