lunedì 11 Agosto 2025
Sicilia

[Comune Palermo] Benessere animale. Due cani messi in salvo in corso Calatafimi e via Maqueda

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Due cani di piccola taglia sono stati messi in salvo dagli agenti della
polizia municipale. Gli interventi si sono svolti nel tardo pomeriggio di
ieri nelle zone di corso Calatafimi e via Maqueda. Nel primo caso, gli
agenti di via La Malfa sono intervenuti per un cane lasciato sul balcone e
nel secondo – con l’ausilio del personale del canile municipale e dopo una
segnalazione fatta da un turista – per un altro che presentava segni di
maltrattamento. Entrambi gli animali sono stati ricoverati presso il canile
municipale.
“Sarà il personale del nucleo benessere animale a seguire le indagini di
questi presunti maltrattamenti – ha commentato l’assessore Fabrizio
Ferrandelli -. Anche questi due interventi sono un segnale di garanzia
sull’attenzione data da questa Amministrazione per tutte le segnalazioni e
denunce che pervengono”.
L’assessore al Benessera animale, poi sottolinea che “dall’inizio della
stagione estiva abbiamo registrato 411 casi di abbandono di cani e gatti

