(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Commercio estero: Giovine (FdI), export italiano in crescita grazie a imprese e politiche Governo
“I dati diffusi oggi dall’Istat parlano chiaro: a giugno l’export italiano segna un +4% rispetto al mese precedente, con un aumento ancora più marcato verso i Paesi extra Ue (+6,3%). È la conferma che il nostro Paese sta tornando protagonista sui mercati internazionali, grazie alle nostre imprese, alla solidità del Made in Italy e a politiche che puntano sulla competitività del tessuto produttivo”, dichiara Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia.
“Il saldo commerciale di +5,4 miliardi di euro – con un avanzo non energetico in ulteriore crescita – è il risultato di una strategia chiara: sostenere la manifattura, aprire nuovi mercati e valorizzare le nostre eccellenze. Non è un caso, ma il frutto di un lavoro costante di diplomazia economica e di attenzione ai settori strategici”, prosegue Giovine.
“Il governo guidato da Giorgia Meloni sta dimostrando che l’Italia può competere ad armi pari con le grandi potenze industriali e rafforzare la propria presenza nel commercio mondiale. Come Fratelli d’Italia continueremo a lavorare per consolidare questa crescita e difendere il protagonismo internazionale del nostro Paese”, conclude il deputato vicentino.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Commercio estero: Giovine (FdI), export italiano in crescita grazie a imprese e politiche Governo