Close Menu
Trending
lunedì 11 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Commercio estero: Giovine (FdI), export italiano in crescita grazie a imprese e politiche Governo

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Commercio estero: Giovine (FdI), export italiano in crescita grazie a imprese e politiche Governo
“I dati diffusi oggi dall’Istat parlano chiaro: a giugno l’export italiano segna un +4% rispetto al mese precedente, con un aumento ancora più marcato verso i Paesi extra Ue (+6,3%). È la conferma che il nostro Paese sta tornando protagonista sui mercati internazionali, grazie alle nostre imprese, alla solidità del Made in Italy e a politiche che puntano sulla competitività del tessuto produttivo”, dichiara Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia.
“Il saldo commerciale di +5,4 miliardi di euro – con un avanzo non energetico in ulteriore crescita – è il risultato di una strategia chiara: sostenere la manifattura, aprire nuovi mercati e valorizzare le nostre eccellenze. Non è un caso, ma il frutto di un lavoro costante di diplomazia economica e di attenzione ai settori strategici”, prosegue Giovine.
“Il governo guidato da Giorgia Meloni sta dimostrando che l’Italia può competere ad armi pari con le grandi potenze industriali e rafforzare la propria presenza nel commercio mondiale. Come Fratelli d’Italia continueremo a lavorare per consolidare questa crescita e difendere il protagonismo internazionale del nostro Paese”, conclude il deputato vicentino.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl