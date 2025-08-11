(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 CARAMANNA (FDI): IL PAESE CRESCE ANCHE NEL TURISMO, LO DICONO I NUMERI
“È evidente che i numeri del turismo non possono essere letti soltanto sulla base delle prenotazioni alberghiere e della presenza agli stabilimenti balneari nelle località marittime, come fa l’opposizione di sinistra. I numeri vanno guardati complessivamente e, sotto questo profilo, assistiamo piuttosto a una diversificazione della domanda turistica, con tanta gente che alle affollate località di mare preferisce magari lago, montagna, città d’arte o piccolo borgo. Insomma, stiamo assistendo a una destagionalizzazione e una delocalizzazione del modello turistico in cui, complessivamente, i numeri addirittura aumentano. Il modello Meloni, sin dall’inizio del lavoro di questo governo, puntava esattamente a questo, a una modifica della domanda che sta finalmente arrivando. Il turismo è cambiato: le aziende non vivono più solo ad agosto, il modello si è evoluto e, anno dopo anno, sta portando risultati concreti. Siamo certi, guardando già oggi i numeri parziali, che i dati definitivi a fine stagione ci daranno ragione. Ai profeti di sventura come Zingaretti e Schlein diamo appuntamento tra qualche settimana. È facile criticare ma, al contrario di quanto dicono a sinistra, non c’è nessuna crisi anzi, il Paese cresce anche nel turismo”. Lo ha detto il deputato Gianluca Caramanna, responsabile nazionale Turismo di Fratelli d’Italia.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
