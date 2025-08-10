(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 Turismo. Almici (FdI): distanza siderale della sinistra dalla realtà
“Le dichiarazioni del Pd e di Riccardo Magi confermano, ancora una volta, la distanza siderale della sinistra dalla realtà. Parlano di ‘flop del turismo’ e di ‘spiagge vuote’, ma i dati ufficiali raccontano un’altra storia: per il quadrimestre giugno-settembre si stimano 70 milioni di arrivi, 5 milioni in più rispetto al 2024, con un giro d’affari di 15 miliardi di euro. In aumento anche il turismo montano (+4,8%) e quello culturale nelle città d’arte, senza contare il crescente successo delle aree interne e dei borghi. Quella che la sinistra definisce ‘crisi’ è in realtà una trasformazione del settore, che si sta destagionalizzando e diversificando, offrendo agli italiani e ai turisti stranieri un ventaglio sempre più ampio di proposte. È un modello che il Governo Meloni ha saputo sostenere, superando quest’anno in Europa persino la Francia e collocando l’Italia al vertice del Mediterraneo, subito dietro la Spagna.
Quanto alle accuse sui balneari, Magi e il Pd dimenticano che proprio grazie al loro lavoro le nostre coste sono curate e accoglienti. Parlare di ‘favori alle lobby’ è solo propaganda: la vera differenza la fa un’offerta turistica di qualità, che oggi ci permette di competere con i principali mercati mondiali. Il Pd e i suoi alleati continuano a dipingere un Paese depresso per screditare il Governo, ma i fatti li smentiscono. Se vogliono discutere di potere d’acquisto, lo facciano partendo dalle loro responsabilità storiche, a cominciare dal disastroso cambio lira/euro voluto da Prodi, invece di inventare una crisi che non esiste”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Cristina Almici.
