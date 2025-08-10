Close Menu
Trending
domenica 10 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Turismo. Almici (FdI): distanza siderale della sinistra dalla realtà

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 Turismo. Almici (FdI): distanza siderale della sinistra dalla realtà
“Le dichiarazioni del Pd e di Riccardo Magi confermano, ancora una volta, la distanza siderale della sinistra dalla realtà. Parlano di ‘flop del turismo’ e di ‘spiagge vuote’, ma i dati ufficiali raccontano un’altra storia: per il quadrimestre giugno-settembre si stimano 70 milioni di arrivi, 5 milioni in più rispetto al 2024, con un giro d’affari di 15 miliardi di euro. In aumento anche il turismo montano (+4,8%) e quello culturale nelle città d’arte, senza contare il crescente successo delle aree interne e dei borghi. Quella che la sinistra definisce ‘crisi’ è in realtà una trasformazione del settore, che si sta destagionalizzando e diversificando, offrendo agli italiani e ai turisti stranieri un ventaglio sempre più ampio di proposte. È un modello che il Governo Meloni ha saputo sostenere, superando quest’anno in Europa persino la Francia e collocando l’Italia al vertice del Mediterraneo, subito dietro la Spagna.
Quanto alle accuse sui balneari, Magi e il Pd dimenticano che proprio grazie al loro lavoro le nostre coste sono curate e accoglienti. Parlare di ‘favori alle lobby’ è solo propaganda: la vera differenza la fa un’offerta turistica di qualità, che oggi ci permette di competere con i principali mercati mondiali. Il Pd e i suoi alleati continuano a dipingere un Paese depresso per screditare il Governo, ma i fatti li smentiscono. Se vogliono discutere di potere d’acquisto, lo facciano partendo dalle loro responsabilità storiche, a cominciare dal disastroso cambio lira/euro voluto da Prodi, invece di inventare una crisi che non esiste”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Cristina Almici.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl