Variazioni di bilancio, Schifani: «Negli ultimi due anni manovre aggiuntive per un miliardo di euro grazie a nostre politiche economiche»

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 Variazioni di bilancio, Schifani: «Negli ultimi due anni manovre aggiuntive per un miliardo di euro grazie a nostre politiche economiche»
«È stato approvato il disegno di legge per le variazioni di bilancio. Parliamo di quasi mezzo miliardo di euro nel triennio. Risorse che si sommano ai 50 milioni già stanziati a giugno. Si tratta di fondi reali, provenienti da nuove entrate fiscali, grazie alle politiche economiche messe in campo dal mio governo, che ci hanno consentito di poter varare, negli ultimi due anni, manovre finanziarie aggiuntive per circa un miliardo di euro, destinando risorse a famiglie, imprese e territori». Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commenta in un video messaggio il via libera arrivato dall’Ars alla manovra ter.
Schifani ricorda le tre direttrici fondamentali del disegno di legge: emergenze, sviluppo e sociale. Infine, sottolinea i prossimi interventi in tema di contrasto alla siccità e di rifiuti: «Il dissalatore di Porto Empedocle è già in funzione, portando acqua nelle reti dell’Agrigentino – dice – A breve toccherà anche agli impianti di Gela e Trapani. E dopo l’estate, Invitalia definirà la gara per la progettazione dei due termovalorizzatori, fondamentali per chiudere il ciclo dei rifiuti».
La video dichiarazione è disponibile su YouTube [ https://youtu.be/9Blq2z8P6gE | a questo link ] .
©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl